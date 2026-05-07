Festivalul Internaţional Grand Prix Nova lansează a doua ediţie a concursului deSCRIS

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 mai 2026, 09:10

Festivalul Internaţional Grand Prix Nova – organizat de Radio România – lansează a doua ediţie a concursului deSCRIS – debut pentru scenarii româneşti originale scrise pentru mediul audio.

Scenariu câştigător va fi produs de Teatrul Naţional Radiofonic.

Cei interesaţi se pot înscrie online la adresa grandprixnova@gmail.com, până la data de 24 mai.

Dosarul trebuie să conţină scenariul original şi prezentarea motivaţiei.

Câştigătorul va fi anunţat la Gala de premiere a celei de-a 14-a ediţii a festivalului Grand Prix Nova, în data de 19 iunie.