Noi consultări informale între preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 mai 2026, 10:30

Astăzi sunt aşteptate noi consultări informale ale preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliţie de guvernare.

Obiectivul este obţinerea unui acord de principiu, astfel încât să fie demarate consultările formale cu formaţiunile politice şi desemnarea unui prim-ministru. PNL şi USR au decis, deja, că vor rămâne în opoziţie, în timp ce UDMR doreşte refacerea coaliţiei cu aceiaşi parteneri. PSD a anunţat că are două opţiuni politice după demiterea guvernului Bolojan: o costrucţie pro-europeană sau intrarea în opoziţie. Pe de altă parte, AUR aşteaptă să fie invitat la consultări pentru a-i transmite preşedintelui că nu va susţine un executiv din care nu face parte. Până acum, şeful statului a discutat despre situaţia politică actuală cu liderul USR, Dominic Fritz. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)