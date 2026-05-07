PUNK ROCK, spectacolul care vorbește fără menajamente despre adolescență, ajunge la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 mai 2026, 09:51

Teatrul EXCELSIOR, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți și unul dintre puținele din România cu această misiune, deschide seria participărilor în festivalurile de teatru din acest sfârșit de stagiune cu spectacolul Punk Rock de Simon Stephens, în regia lui Vlad Cristache – una dintre cele mai puternice producții dedicate publicului tânăr.

Spectacolul va fi prezentat pe 12 mai 2026, ora 20:30, în cadrul Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. Festivalul, aflat la cea de a 37-a ediție, este unul dintre cele mai longevive din România.

Trailer spectacol:

Trailer spectacol: https://youtu.be/GlA6wVbMMII?si=xzcKAmTQQVhGdSjD

Construit ca o experiență directă și intensă, Punk Rock aduce în prim-plan universul vulnerabil și contradictoriu al adolescenței contemporane: într-un liceu din Anglia, șapte tineri se confruntă cu presiunea examenelor, a așteptărilor sociale și a propriilor nesiguranțe, într-un context în care echilibrul devine tot mai fragil.

Pe măsură ce tensiunea crește, spectacolul urmărește, fără să ocolească zonele incomode, felul în care frica, anxietatea și nevoia de validare pot duce la gesturi extreme. Punk Rock nu oferă răspunsuri facile, dar deschide un spațiu necesar de reflecție asupra unei vârste esențiale și asupra felului în care societatea răspunde (sau nu) acestor provocări.

Regizorul Vlad Cristache propune o montare care pornește de la estetica punk, asociată cu refuzul normelor și dorința de libertate, pentru a o interoga din interior. Spectacolul explorează limitele acestei libertăți și consecințele ei, într-un parcurs scenic care alternează între energie, fragilitate și tensiune.

Un element definitoriu al producției este muzica live, interpretată de cei șapte actori din distribuție, care funcționează ca o extensie a emoțiilor și conflictelor interioare. În Punk Rock, scena devine un spațiu al descărcării și al expresiei directe, în care limbajul teatral se întâlnește cu energia concertului.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii Dan Pughineanu, Matei Arvunescu, Alex Popa, Ioana Niculae, Ana Udroiu, Alex Călin, Teo Dincă, Oliver Toderiță, care construiesc, împreună, un spectacol cu o energie colectivă remarcabilă, în care autenticitatea interpretării devine esențială.

Making of spectacol:

Making of spectacol: https://youtu.be/6wPC7NZw4Pc?si=4MhIZ8UqxyaSQZsv

De la premiera din 2023, Punk Rock a fost remarcat de critici pentru forța sa scenică și pentru relevanța temelor abordate, fiind considerat un spectacol necesar atât pentru publicul tânăr, cât și pentru părinți și profesori.

Participarea la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț marchează începutul unei serii de prezențe ale Teatrului EXCELSIOR în festivaluri din țară, parte a unui demers mai amplu de a aduce producțiile teatrului în dialog direct cu publicuri diverse.

PUNK ROCK

de Simon Stephens

traducerea: Bogdan Budeș

distribuția:

William Carlisle – Dan Pughineanu

Bennett Francis – Matei Arvunescu

Chadwick Meade – Alex Popa

Lilly Cahill – Ioana Niculae

Cissy Franks – Ana Udroiu

Nicholas Chatman – Alex Călin

Tanya Gleason – Teo Dincă

Dr. Richard Harvey – Oliver Toderiță

regia: Vlad Cristache

scenografia: Andreea Tecla

lighting design: Cristian Șimon

asistent lighting design: Nicoleta Ivan

sound design: Andrei Doboș

preparator muzical percuție: Lucian Maxim

preparator muzical chitară și bas: Adi Coman

grafică covor scenă: Karla-Maria Broșteanu

Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț

marți, 12 mai 2026, ora 20:30

Durata spectacolului: 2h 45’ (fără pauză)

Vârsta recomandată: 15+

Bilete: https://www.bilete.ro/punk-rock/