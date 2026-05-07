Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » PUNK ROCK, spectacolul care vorbește fără menajamente despre adolescență, ajunge la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț

PUNK ROCK, spectacolul care vorbește fără menajamente despre adolescență, ajunge la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț

PUNK ROCK, spectacolul care vorbește fără menajamente despre adolescență, ajunge la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 mai 2026, 09:51

Teatrul EXCELSIOR, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți și unul dintre puținele din România cu această misiune, deschide seria participărilor în festivalurile de teatru din acest sfârșit de stagiune cu spectacolul Punk Rock de Simon Stephens, în regia lui Vlad Cristache  – una dintre cele mai puternice producții dedicate publicului tânăr.

Spectacolul va fi prezentat pe 12 mai 2026, ora 20:30, în cadrul Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. Festivalul, aflat la cea de a 37-a ediție, este unul dintre cele mai longevive din România.

Trailer spectacol:

Trailer spectacol: https://youtu.be/GlA6wVbMMII?si=xzcKAmTQQVhGdSjD

Construit ca o experiență directă și intensă, Punk Rock aduce în prim-plan universul vulnerabil și contradictoriu al adolescenței contemporane: într-un liceu din Anglia, șapte tineri se confruntă cu presiunea examenelor, a așteptărilor sociale și a propriilor nesiguranțe, într-un context în care echilibrul devine tot mai fragil.

Pe măsură ce tensiunea crește, spectacolul urmărește, fără să ocolească zonele incomode, felul în care frica, anxietatea și nevoia de validare pot duce la gesturi extreme. Punk Rock nu oferă răspunsuri facile, dar deschide un spațiu necesar de reflecție asupra unei vârste esențiale și asupra felului în care societatea răspunde (sau nu) acestor provocări.

Regizorul Vlad Cristache propune o montare care pornește de la estetica punk, asociată cu refuzul normelor și dorința de libertate, pentru a o interoga din interior. Spectacolul explorează limitele acestei libertăți și consecințele ei, într-un parcurs scenic care alternează între energie, fragilitate și tensiune.

Un element definitoriu al producției este muzica live, interpretată de cei șapte actori din distribuție, care funcționează ca o extensie a emoțiilor și conflictelor interioare. În Punk Rock, scena devine un spațiu al descărcării și al expresiei directe, în care limbajul teatral se întâlnește cu energia concertului.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii Dan Pughineanu, Matei Arvunescu, Alex Popa, Ioana Niculae, Ana Udroiu, Alex Călin, Teo Dincă, Oliver Toderiță, care construiesc, împreună, un spectacol cu o energie colectivă remarcabilă, în care autenticitatea interpretării devine esențială.

Making of spectacol:

 

Making of spectacol: https://youtu.be/6wPC7NZw4Pc?si=4MhIZ8UqxyaSQZsv

De la premiera din 2023, Punk Rock a fost remarcat de critici pentru forța sa scenică și pentru relevanța temelor abordate, fiind considerat un spectacol necesar atât pentru publicul tânăr, cât și pentru părinți și profesori.

Participarea la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț marchează începutul unei serii de prezențe ale Teatrului EXCELSIOR în festivaluri din țară, parte a unui demers mai amplu de a aduce producțiile teatrului în dialog direct cu publicuri diverse.

PUNK ROCK 

de Simon Stephens
traducerea: Bogdan Budeș

distribuția:

William Carlisle – Dan Pughineanu
Bennett Francis – Matei Arvunescu

Chadwick Meade – Alex Popa
Lilly Cahill – Ioana Niculae
Cissy Franks – Ana Udroiu
Nicholas Chatman – Alex Călin
Tanya Gleason – Teo Dincă
Dr. Richard Harvey – Oliver Toderiță

regia: Vlad Cristache
scenografia: Andreea Tecla
lighting design: Cristian Șimon
asistent lighting design: Nicoleta Ivan
sound design: Andrei Doboș
preparator muzical percuție: Lucian Maxim
preparator muzical chitară și bas: Adi Coman
grafică covor scenă: Karla-Maria Broșteanu

Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț
marți, 12 mai 2026, ora 20:30

Durata spectacolului: 2h 45’ (fără pauză)

Vârsta recomandată: 15+

Bilete: https://www.bilete.ro/punk-rock/

Etichete:
Noi consultări informale între preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor
Prim plan joi, 7 mai 2026, 10:30

Noi consultări informale între preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor

Astăzi sunt aşteptate noi consultări informale ale preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliţie de...

Noi consultări informale între preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor
Sondaj eJobs: Cu o lună înainte de transparentizarea pieței salariilor, procentul joburilor cu salariul afișat a urcat la 45%
Prim plan joi, 7 mai 2026, 10:11

Sondaj eJobs: Cu o lună înainte de transparentizarea pieței salariilor, procentul joburilor cu salariul afișat a urcat la 45%

Sondaj eJobs: Cu o lună înainte de transparentizarea pieței salariilor, procentul joburilor cu salariul afișat a urcat la 45%. Diferențe mari...

Sondaj eJobs: Cu o lună înainte de transparentizarea pieței salariilor, procentul joburilor cu salariul afișat a urcat la 45%
Bacăul se pune în mișcare: eveniment dedicat sănătății și comunității, pe 10 mai, la Insula de Agrement
Prim plan joi, 7 mai 2026, 10:09

Bacăul se pune în mișcare: eveniment dedicat sănătății și comunității, pe 10 mai, la Insula de Agrement

Bacău, 2026 – Pe 10 mai, Insula de Agrement din Bacău devine centrul unei inițiative dedicate sănătății, mișcării și comunității:...

Bacăul se pune în mișcare: eveniment dedicat sănătății și comunității, pe 10 mai, la Insula de Agrement
Săptămâna Europeană la UAIC, ediția a VI-a
Prim plan joi, 7 mai 2026, 10:00

Săptămâna Europeană la UAIC, ediția a VI-a

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 8–15 mai 2026, cea de-a șasea ediție a evenimentului...

Săptămâna Europeană la UAIC, ediția a VI-a
Prim plan joi, 7 mai 2026, 09:44

Iași: Festivalul Național de Folclor „Constantin Arvinte”, ediția a VII-a (19-21 mai 2026)

Ansamblul Artistic Profesionist ,,Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași vă invită în perioada 19-21 mai 2026 la Festivalul...

Iași: Festivalul Național de Folclor „Constantin Arvinte”, ediția a VII-a (19-21 mai 2026)
Prim plan joi, 7 mai 2026, 09:10

Festivalul Internaţional Grand Prix Nova lansează a doua ediţie a concursului deSCRIS

Festivalul Internaţional Grand Prix Nova – organizat de Radio România – lansează a doua ediţie a concursului deSCRIS – debut...

Festivalul Internaţional Grand Prix Nova lansează a doua ediţie a concursului deSCRIS
Prim plan joi, 7 mai 2026, 09:05

Iași: Teatrul Luceafărul va participa la două festivaluri în luna mai

Luna mai este una dintre principalele favorite ale organizatorilor de festivaluri, agenda de gen abundând în evenimente. Două dintre producțiile...

Iași: Teatrul Luceafărul va participa la două festivaluri în luna mai
Prim plan joi, 7 mai 2026, 07:36

(AUDIO) Strategia „Right to stay”, lansată în Parlamentul European

O Europă mai conectată, reducerea diferențelor între regiuni și prevenirea plecărilor forțate, cauzate de lipsa de oportunități, au fost...

(AUDIO) Strategia „Right to stay”, lansată în Parlamentul European