Iași: Festivalul Național de Folclor „Constantin Arvinte”, ediția a VII-a (19-21 mai 2026)

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 mai 2026, 09:44

Ansamblul Artistic Profesionist ,,Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași vă invită în perioada 19-21 mai 2026 la Festivalul Național de Folclor „Constantin Arvinte”, ediția a VII-a.

Timp de 3 zile, Iașul va deveni locul de întâlnire cu muzica, dansul și portul popular românesc, într-un eveniment dedicat valorilor tradiționale care ne definesc.

MARȚI, 19 MAI 2026, ORA 18.00 – Parcul Copou, Iași – CONCERT DE ROMANȚE, MUZICĂ CORALĂ ȘI PRELUCRĂRI FOLCLORICE DIN CREAȚIA MAESTRULUI CONSTANTIN ARVINTE

Participă soliștii vocali ai Ansamblului Artistic Profesionist ,,Constantin Arvinte”: Constantin BAHRIN, Claudia MARTINICĂ, Andrei BALAN, Simona MAZĂRE și Andrei LIȚĂ.

Invitați speciali: Alina MAVRODIN VASILIU, Ana Maria DONOSE, Ionuț CIUBOTARU și CORUL ALETHEIA (dirijor: Dorina COMĂNESCU).

Acompaniamentul va fi asigurat de orchestra ansamblului ieșean, condusă de dirijorul Dumitru LUCACI.

MIERCURI, 20 MAI 2026, ORA 18.30 – Sala Unirii, Cinema Victoria, Iași –FOLCLOR

Participă următoarele ansambluri folclorice profesioniste:

Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” SUCEAVA

Soliști vocali: Lucica PĂLTINEANU, Andra MATEI, Dana DĂNCILĂ, Nicolae VIERU, Marin GOGAN și Călin BRĂTEANU

Ansamblul Artistic Profesionist „Busuiocul” BACĂU

Soliști vocali: Paula FLORESCU, Ștefan NEGRU și Gabriela COMĂNECI

Orchestra Secției Folclor „Maria Tănase” a Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri CRAIOVA

Soliști vocali: Mariana IONESCU CĂPITĂNESCU, Constantin ENCEANU, Lavinia BÎRSOGHE și Cristian BĂNĂȚEANU

Secția Ansamblul de Dans Popular „Maria Tănase” al Centrului Județean de Cultură și Artă DOLJ

JOI, 21 MAI 2026, ORA 18.30 – Sala Unirii, Cinema Victoria, Iași – FOLCLOR

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” TULCEA

Ansamblul Artistic Profesionist ,,Constantin Arvinte” al Consiliului Județean IAȘI

Invitați speciali: Nicolae BOTGROS și Elisabeta TURCU JUVERDEANU

Vă așteptăm cu drag pentru a sărbători împreună folclorul românesc și a-l omagia pe maestrul Constantin Arvinte (1926-2021)!