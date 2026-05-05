Bacăul se pune în mișcare: eveniment dedicat sănătății și comunității, pe 10 mai, la Insula de Agrement

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2026, 10:22

Bacău, 2026 – Pe 10 mai, Insula de Agrement din Bacău devine centrul unei inițiative dedicate sănătății, mișcării și comunității: „Sănătate în Mișcare” – ediția a II-a.
Evenimentul, organizat de Oleacă de Bicicliști, în parteneriat cu Asociația „În Căutarea Echilibrului”, Asociația Door2Outdoor, MiniMed – Centrul de Diabet și Municipiul Bacău, propune o zi activă, accesibilă tuturor, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire fizică.
Un eveniment pentru întreaga comunitate
„Sănătate în Mișcare” nu este doar o competiție sportivă, ci un concept construit în jurul educației pentru sănătate și al implicării comunitare. Organizatorii își propun să creeze un context în care fiecare participant să poată face un pas către un stil de viață mai activ și mai echilibrat.
„Este un eveniment despre oameni, despre conexiune și despre alegeri simple, dar importante pentru sănătate. Ne dorim ca fiecare participant să plece cu dorința de a continua să facă mișcare”, transmit organizatorii.
Cros pentru toate vârstele și nivelurile
Punctul central al zilei îl reprezintă crosul organizat cu sprijinul comunității Oleacă de Bicicliști, care aduce energia și experiența în organizarea activităților sportive.
Programul include 5 curse dedicate:
•copii și persoane cu dizabilități (1,1 km)
•adolescenți (3,3 km)
•adulți (5,5 km)
•seniori (1,1 km)
Fiecare cursă este precedată de sesiuni de încălzire coordonate de specialiști, pentru a asigura o participare în siguranță și cu energie.
Activități diverse: de la arte marțiale la dans și sporturi nautice
Pe lângă cros, participanții vor putea descoperi o gamă largă de activități:
•demonstrații de arte marțiale (judo, BJJ, ninjutsu, Vovinam, Qwan Ki Do etc.)
•sesiuni de dans (Zumba, salsa, bachata, aerobic)
•inițiere în sporturi nautice (caiac, canoe)
•tenis, baschet, fotbal și atletism
•tir cu arcul și activități interactive pentru copii
Evenimentul reunește cluburi sportive, antrenori și instructori locali, oferind participanților ocazia de a experimenta diferite forme de mișcare într-un mediu prietenos.
Educație pentru sănătate și stil de viață activ
O componentă importantă a evenimentului este zona de educație pentru sănătate, unde participanții vor avea acces la informații despre nutriție, echilibru și prevenție.
„Ceea ce nu măsurăm și nu înțelegem, nu putem preveni. De aceea, educația pentru sănătate este o parte esențială a acestui eveniment”, subliniază Dr. Roxana Barbu, implicată în organizare.
O invitație la mișcare și echilibru
Evenimentul marchează și Ziua Mondială a Mișcării pentru Sănătate, fiind o invitație adresată întregii comunități de a adopta un stil de viață activ.
Pe 10 mai, la Insula de Agrement, mișcarea devine un prilej de întâlnire, învățare și bucurie.
📍 Detalii eveniment:
Data: 10 mai 2026
Locație: Insula de Agrement Bacău
Interval: 10:00 – 15:00
