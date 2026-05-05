Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2026, 10:31

Cea de-a 31-a ediție a Târgului de Carte LIBREX – „Primăvara cărților la Iași” – se va desfășura în perioada 6-10 mai 2026 în Palas Mall Iași, Atrium, sub motto-ul „Cuvântul care naște cuvinte”.

Evenimentul este organizat de S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. și Organizația Patronală AGORA a Societăților pentru Difuzarea Tipăriturilor și a altor Bunuri Culturale din România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași.

La ediția din acest an vor fi prezente cele mai importante edituri din România, care vor capta interesul publicului prin lansări de carte, noutăți editoriale, întâlniri cu autorii și sesiuni de autografe, alături de alte evenimente dedicate iubitorilor de lectură.

Cititorii vor avea ocazia să cumpere cărți dintr-o diversitate de domenii, precum: beletristică, artă, știință, IT, medicină, comunicare, psihologie, dezvoltare personală, religie, istorie, drept, economie, cărți pentru copii, enciclopedii etc.

Agenda culturală include, în cele cinci zile de târg, peste 56 de lansări și prezentări de carte ale editurilor prezente în târg, conferințe susținute de personalități marcante ale mediului academic și cultural:

Adrian CIOROIANU , Cum împăcăm Istoria și Literatura cu tinerii noștri de azi (Joi, 7 mai, ora 18:00),

, Literatura dramatică și tema războiului (Vineri, 8 mai, ora 18:30),

, Cuvântul în vreme de neliniște (Sâmbătă, 9 mai, ora 18:00),

, Cuvântul în vreme de neliniște (Sâmbătă, 9 mai, ora 18:00), Radu VANCU, Frumusețea ca instrument de gândit (Duminică, 10 mai, ora 15:00).

Vor completa agenda Târgului de Carte LIBREX momentele artistice susținute de studenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, recitaluri de poezie, dezbateri cu participarea elevilor din liceele ieșene și multe alte momente culturale pregătite de organizatori.

În parteneriat cu Festivalul Internațional „Poezia la Iași”, ediția din acest an a Târgului de Carte LIBREX găzduiește „Seara culturii româno-italiene”, eveniment la care vor participa și poeții italieni: Giuseppe Bova, Anila Dahriu, Dante Maffìa, Maurizio Martena și Antonella Rizzo.

Cele mai valoroase creații literare vor fi premiate, conform tradiției Târgului de Carte, în cadrul Festivității de decernare a premiilor LIBREX din data de 9 mai, ora 13.00.

Deschiderea oficială va avea loc miercuri, 6 mai, ora 11.00.

Accesul publicului la Târgul de Carte și, implicit, la evenimente, este liber, cu posibilitatea de rezervare pe https://targuldecartelibrex.ro/rezervari/ și se va desfășura zilnic, între orele 10.00 şi 22.00.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.targuldecartelibrex.ro

și pagina de Facebook a evenimentului https://www.facebook.com/Targul.Librex.Iasi