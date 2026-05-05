Kontinental ’25 (r. Radu Jude) este marele câștigător al Premiilor Gopo 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2026, 11:26

Cea de-a 20-a ediție a Galei Premiilor Gopo, care a avut loc luni, 4 mai, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, a celebrat performanțele cinematografiei românești din anul precedent, într-un cadru festiv dedicat excelenței.

Ediția aniversară a fost completată de momente care au marcat două decenii de existență a premiilor, prin intervenții cu privire retrospectivă, omagii aduse cineaștilor, muzică și umor.

Cele mai importante momente ale Galei aniversare vor putea fi urmărite vineri, 8 mai, de la ora 23:00, pe Pro Cinema.

Ceremonia, prezentată pentru al treilea an de actorul de stand-up comedy Claudiu Teohari (Teo), a reunit peste 900 de invitați din lumea filmului românesc și industria de media.

Printre cei prezenți la eveniment s-au numărat regizorii Nae Caranfil, Florin Șerban și Tudor Cristian Jurgiu, actorii George Ivașcu, Catrinel Dumitrescu, Toma Cuzin, Magda Catone sau Alexandru Ion, producătoarele de film Ada Solomon și Iuliana Tarnovețchi sau directoarele de casting Viorica Capdefier și Domnica Cârciumaru. Au urcat pe scenă pentru a înmâna premii actori precum Anamaria Marinca, Anda Onesa, Marius Bodochi, Monica Bîrlădeanu, Gigi Ifrim, Cătălina Mihai sau Nicodim Ungureanu, prezentatorul radio Răzvan Exarhu, jurnalistele Paula Herlo și Roxana Voloșeniuc sau directorul Institutului Francez din România, Isabelle Pérot.

Lungmetrajul Kontinental ’25 regizat de Radu Jude și produs de Alex Teodorescu (Saga Film) a fost marele câștigător al serii, obținând trofeul pentru Cel mai bun film în urma procesului de votare la care au participat peste 900 de profesioniști din industrie.

Premiul pentru Cea mai bună actriță în rol principal, prezentat de AQUA Carpatica, a fost obținut de Eszter Tompa pentru rolul său din lungmetrajul Kontinental ’25.

Premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, prezentat de Promenada Mall București și NEPI Rockcastle, i-a revenit lui Ben Schnetzer pentru rolul Sergiu Celibidache din Cravata Galbenă.

Premiul pentru Cea mai bună regie, prezentat de Banca Transilvania, i-a revenit lui Igor Cobileanski, pentru filmul Comatogen. Pentru aceeași producție, regizorul a câștigat împreună cu Alin Boeru și Premiul pentru Cel mai Bun Scenariu, prezentat de Dacin Sara.

Marina Palii a obținut Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, pentru rolul din Dinți de lapte (r. Mihai Mincan), iar Gabriel Spahiu a fost desemnat Cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul din Kontinental ’25, aducând filmului al treilea trofeu Gopo din acest an.

Premiul pentru Cea mai bună imagine a fost câștigat de George Dăscălescu pentru filmul Catane (r. Ioana Mischie). Iar Premiul pentru cele mai bune costume, prezentat de Cellini, a mers la echipa filmului Cravata Galbenă, formată din Alessandro Lai, Alina Cristina Dan, Oana Gorunescu și Carmen Moldovan. Aceeași producție a câștigat și Premiul pentru cele mai bune decoruri, create de Vlad Vieru.

Cel mai bun film de debut la Gopo 2026 este Catane, în regia Ioanei Mischie.

Tata, regizat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc, a câștigat Premiul pentru Cel mai bun documentar.

Premiul pentru Tânără Speranță, prezentat de Conceptual Lab by Theo Nissim, i-a fost acordat Emmei Ioana Mogoș, pentru rolul din filmul Dinți de lapte.

Premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj a fost oferit filmului Nebunul, aducându-i regizorului Igor Cobileanski al treilea trofeu al serii. La categoria Cel mai bun film european, voturile au mers către Sirât (r. Oliver Laxe, Franța, Spania, distribuit de Transilvania Film).

Premiul Publicului pentru producția cu cel mai mare succes la box-office a mers la Cravata Galbenă (r. Serge Ioan Celebidachi). Acesta este și filmul cu cele mai multe trofee câștigate la Gopo 2026, echipa plecând acasă cu opt premii.

Premiul pentru întreaga carieră, prezentat de Apa Nova București – o companie Veolia, a fost acordat actriței Dorina Lazăr. De asemenea, un Premiu pentru întreaga carieră a fost înmânat și actorului Ovidiu Schumacher. Regizorul și profesorul Laurențiu Damian a primit Premiul pentru întreaga activitate, prezentat de Primăria Sectorului 2 prin Centrul Cultural Mihai Eminescu. Sebastian Cosor și Ștefan Popescu (studioul de VFX Safe Frame) au primit Premiul special.

Lista completă a câștigătorilor este disponibilă pe https://premiilegopo.ro/