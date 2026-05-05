Botoșani: Polițiștii de frontieră au confiscat 350 de kilograme de preparate din carne transportate ilegal într-un microbuz

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2026, 12:32

Polițiștii de frontieră botoșăneni au confiscat 350 de kilograme de preparate din carne transportate ilegal într-un microbuz.

Incidentul a avut loc în localitatea Vorniceni, unde oamenii legii au oprit pentru control un autovehicul înmatriculat în Ucraina, condus de un bărbat de 44 de ani. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit cantitatea mare de carne, pentru care șoferul nu deținea documente de proveniență sau avize sanitar-veterinare.

Întreaga marfă a fost confiscată și predată Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani, urmând să fie distrusă, conform legii.

Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor consumului de produse alimentare fără trasabilitate și continuă controalele în zonă.