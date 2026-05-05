Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Botoșani: Polițiștii de frontieră au confiscat 350 de kilograme de preparate din carne transportate ilegal într-un microbuz

Botoșani: Polițiștii de frontieră au confiscat 350 de kilograme de preparate din carne transportate ilegal într-un microbuz

Botoșani: Polițiștii de frontieră au confiscat 350 de kilograme de preparate din carne transportate ilegal într-un microbuz

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2026, 12:32

Polițiștii de frontieră botoșăneni au confiscat 350 de kilograme de preparate din carne transportate ilegal într-un microbuz.

Incidentul a avut loc în localitatea Vorniceni, unde oamenii legii au oprit pentru control un autovehicul înmatriculat în Ucraina, condus de un bărbat de 44 de ani. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit cantitatea mare de carne, pentru care șoferul nu deținea documente de proveniență sau avize sanitar-veterinare.

Întreaga marfă a fost confiscată și predată Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani, urmând să fie distrusă, conform legii.

Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor consumului de produse alimentare fără trasabilitate și continuă controalele în zonă. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO itpfiasi.ro)

Etichete:
Percheziţii în Vrancea şi Iaşi într-un dosar de delapidare şi folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii
Prim plan joi, 7 mai 2026, 13:39

Percheziţii în Vrancea şi Iaşi într-un dosar de delapidare şi folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Vrancea efectuează, joi, mai multe percheziţii în judeţele Vrancea şi...

Percheziţii în Vrancea şi Iaşi într-un dosar de delapidare şi folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii
Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu euro şi dolarul american
Prim plan joi, 7 mai 2026, 13:36

Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu euro şi dolarul american

Moneda naţională s-a apreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2661 lei, în scădere cu...

Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu euro şi dolarul american
(AUDIO) Iașul găzduiește Conferința Internațională pentru agricultură regenerativă
Prim plan joi, 7 mai 2026, 13:00

(AUDIO) Iașul găzduiește Conferința Internațională pentru agricultură regenerativă

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România organizează astăzi, la Iași, cea de-a treia ediție a Conferinței...

(AUDIO) Iașul găzduiește Conferința Internațională pentru agricultură regenerativă
Rocanotherworld 2026: primii artiști confirmați – 19-21 iunie 2026, Gramma Wines, Bârnova – Iași
Prim plan joi, 7 mai 2026, 12:28

Rocanotherworld 2026: primii artiști confirmați – 19-21 iunie 2026, Gramma Wines, Bârnova – Iași

Rocanotherworld 2026: primii artiști confirmați – 19-21 iunie 2026, Gramma Wines, Bârnova – Iași Organizatorii Rocanotherworld anunță...

Rocanotherworld 2026: primii artiști confirmați – 19-21 iunie 2026, Gramma Wines, Bârnova – Iași
Prim plan joi, 7 mai 2026, 12:26

Astăzi, începe, la Iași, cea de-a 15-a ediție a Festivalului de teatru școlar în limbi străine „Teatru Sub Castani”

Astăzi, începe, la Iași, cea de-a 15-a ediție a Festivalului de teatru școlar în limbi străine „Teatru Sub Castani”, un eveniment care...

Astăzi, începe, la Iași, cea de-a 15-a ediție a Festivalului de teatru școlar în limbi străine „Teatru Sub Castani”
Prim plan joi, 7 mai 2026, 12:15

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) sprijină organizarea Moldova Cybersecurity Forum 2026

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), în calitate de partener care asigură sprijin pentru organizarea Moldova Cybersecurity...

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) sprijină organizarea Moldova Cybersecurity Forum 2026
Prim plan joi, 7 mai 2026, 11:42

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu” (22 – 24 mai 2026)

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu” – Trei zile de evenimente cu artiști de marcă ai scenei românești...

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu” (22 – 24 mai 2026)
Prim plan joi, 7 mai 2026, 11:18

Alertă la graniță! Bărbat căutat pentru trei crime, prins în PTF Albița în timp ce încerca să intre în România

Scene tensionate în toiul nopții la granița de est a României. Un cetățean din Republica Moldova, urmărit internațional pentru implicarea în...

Alertă la graniță! Bărbat căutat pentru trei crime, prins în PTF Albița în timp ce încerca să intre în România