Două contestaţii, depuse la contractul pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 4 al Autostrăzii A8

Publicat de Andreea Drilea, 5 mai 2026, 13:16

Concelex şi Construcţii Erbaşu au depus contestaţii la contractul pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 4 DN24 (Iaşi) – Vamă, Pod peste Prut la Ungheni al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca) – Iaşi – Ungheni, informează, marţi, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).

‘CNIR a formulat către Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) cereri de urgentare în vederea soluţionării cu celeritate a tuturor contestaţiilor depuse pentru proiectele cu finanţare prin Programul SAFE’, se arată într-un comunicat al CNIR.

CNIR a desemnat asocierea de firme din Italia Itinera SPA (lider) – ICM SPA – Saipem SPA câştigătoare a contractului pentru construirea tronsonului 4 DN24 (Iaşi) – Vamă (Pod peste Prut la Ungheni), proiect finanţat prin SAFE, care include şi realizarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova.

Pe traseul tronsonului 4, cu o lungime de 15,5 kilometri, vor fi construite: 14 poduri şi pasaje, două tunele, două noduri rutiere (nod rutier de perspectivă – drum de legătură cu Spitalul Regional şi Aeroportul Iaşi, respectiv nodul Golăieşti).