Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 08 – 29 mai 2026

Publicat de Andreea Drilea, 5 mai 2026, 13:41

VINERI08 mai 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT VOCAL-SIMFONIC

Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” ale Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: CRISTIAN OROȘANU

Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA

În program:

Robert Schumann- Ouvertüre, Scherzo & Finale op.52 – primă audiție

Johannes Brahms – Gesang der Parzen, op.89 – primă audiție

Richard Strauss – Wandrers Sturmlied, op.14 – primă audiție

Richard Strauss – Poemul simfonic „Don Juan”, op. 20

VINERI, 15 mai 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: ARTHUR ARNOLD

Solist: ANDREI IONIȚĂ – violoncel

În program:

Antonín Dvořák – Concertul pentru violoncel și orchestră, op.104

Piotr Ilici Ceaikovski – Simfonia nr. 5 în mi minor, op. 64

VINERI, 22 mai 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT VOCAL-SIMFONIC

Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” ale Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: BOGDAN CHIROȘCĂ

Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA

Solist: LIVIU PRUNARU – vioară

În program:

Johannes Brahms – Variațiunile pe o temă de Haydn, op. 56

Robert Schumann – Concertul pentru vioară și orchestră în re minor, WoO 23

Johannes Brahms – „Schicksalslied”, op. 54 (Cântecul destinului) pentru cor și orchestră

VINERI, 29 mai 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: SANDER TEEPEN

Solist: GABRIEL CROITORU – vioară

În program:

Giuseppe Verdi – Uvertura „Nabucco”

Henryk Wieniawski – Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră în re minor, op. 22

Antonín Dvořák – Simfonia nr. 8 în sol major, op. 88

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”

nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.

Relații la telefon: 0332 882 025

