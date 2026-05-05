Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 08 – 29 mai 2026
Publicat de Andreea Drilea, 5 mai 2026, 13:41
VINERI, 08 mai 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT VOCAL-SIMFONIC
Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” ale Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: CRISTIAN OROȘANU
Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA
În program:
Robert Schumann- Ouvertüre, Scherzo & Finale op.52 – primă audiție
Johannes Brahms – Gesang der Parzen, op.89 – primă audiție
Richard Strauss – Wandrers Sturmlied, op.14 – primă audiție
Richard Strauss – Poemul simfonic „Don Juan”, op. 20
VINERI, 15 mai 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC
Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: ARTHUR ARNOLD
Solist: ANDREI IONIȚĂ – violoncel
În program:
Antonín Dvořák – Concertul pentru violoncel și orchestră, op.104
Piotr Ilici Ceaikovski – Simfonia nr. 5 în mi minor, op. 64
VINERI, 22 mai 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT VOCAL-SIMFONIC
Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” ale Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: BOGDAN CHIROȘCĂ
Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA
Solist: LIVIU PRUNARU – vioară
În program:
Johannes Brahms – Variațiunile pe o temă de Haydn, op. 56
Robert Schumann – Concertul pentru vioară și orchestră în re minor, WoO 23
Johannes Brahms – „Schicksalslied”, op. 54 (Cântecul destinului) pentru cor și orchestră
VINERI, 29 mai 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC
Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: SANDER TEEPEN
Solist: GABRIEL CROITORU – vioară
În program:
Giuseppe Verdi – Uvertura „Nabucco”
Henryk Wieniawski – Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră în re minor, op. 22
Antonín Dvořák – Simfonia nr. 8 în sol major, op. 88
Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”
nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.
Relații la telefon: 0332 882 025