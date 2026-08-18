Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – ediția Sibiu 2026

Publicat de Andreea Drilea, 18 august 2026, 06:34

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – ediția Sibiu 2026

(17 august 2026)

Cea de a doua ediție estivală din acest an a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România se deschide joi, 20 august, în Piața Mare din Sibiu. Organizat într-o formulă relaxată, atractivă și accesibilă, potrivită atmosferei de vacanță care stăpânește încă orașul în această perioadă, Gaudeamus va fi și în acest an unul dintre principalele puncte de interes pe harta evenimentelor culturale ale verii sibiene.

15 pavilioane expoziționale care vor găzdui cele mai prestigioase edituri din țară, evenimente editoriale și alte surprize, îi așteaptă în Piața Mare de joi, 20 august, până duminică, 23 august, pe sibieni și pe oaspeții orașului. Evenimentul este organizat de Radio România, prin Echipa Gaudeamus și Radio România Cluj, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu.

Președintele de onoare al ediției va fi Emil Hurezeanu, prestigios publicist, scriitor și diplomat.

Deschiderea oficială a ediției va avea loc joi, 20 august, la ora 12:00, iar vizitatorii sunt așteptați zilnic în intervalele orare 10:00-14:00 și 16:00-22:00; accesul publicului este liber.

Cel mai îndrăgit și mai citit târg de carte de la cel mai ascultat radio din România aduce la Sibiu și pe website-ul www.gaudeamus.ro:

– peste 40 de branduri prestigioase, printre care se regăsesc majoritatea editurilor foarte cunoscute din România, distribuitori de carte, jocuri, muzică și materiale educaționale;

– lansări și prezentări de carte și jocuri educaționale și ateliere dedicate celor mai tineri dintre vizitatori, derulate în Piața Mare din Sibiu;

– cele mai recente apariții editoriale, bestseller-uri și titluri noi, unele prezentate în premieră;

– numeroase concursuri adresate vizitatorilor târgului, derulate pe pagina de Facebook Radio România Gaudeamus, cu premii oferite de participanții la târg și de sponsorul ediției, Asian Box.

Ca și la edițiile precedente ale evenimentului, târgul în format fizic va fi dublat de ediția online, găzduită de www.gaudeamus.ro. Astfel, pasionații de lectură vor avea acces la oferta specifică a târgului, chiar dacă nu vor putea ajunge la Sibiu zilele acestea.

Sponsor: Asian Box

Persoană de contact: Connie Chifor, 0726.348.582, cornelia.chifor@radioromania.ro.

Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice