Concert aniversar „Enescu 145” la Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 17 august 2026, 10:04





Muzeul Județean Botoșani, prin Muzeul Memorial „George Enescu” Dorohoi, vă invită la concertul aniversar „Enescu 145”, care va avea loc miercuri, 19 august 2026, de la ora 18.00, în sala polivalentă a Muzeului Memorial „George Enescu”.

Unele dintre cele mai reprezentative opere ale marelui muzician vor fi interpretate de artiștii Volodymir Fisiuk (Ucraina, tenor), Dana Kohut (Ucraina, vioară), Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu (pian, patru mâini).