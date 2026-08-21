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Concertul „Melancholia” la Grădina Botanică „Anastasie Fătu”: un Stradivarius de colecție și note de tango argentinian pentru a saluta ultima noapte de vară

Publicat de Andreea Drilea, 21 august 2026, 06:47

Pe 31 august, de la ora 19:30, concertul „Melancholia” marchează o premieră absolută la Iași: debutul virtuozului italian Giancarlo Palena, nume de referință europeană la bandoneon. Artistul urcă pe scenă alături de violonistul Răzvan Stoica, pianista Andreea Stoica și ansamblul Kamerata Stradivarius, într-o seară de înaltă ținută artistică.

După succesul concertului sold out din noaptea de Sânziene, Fundația Culturală Gaudium Animae vă invită la un nou eveniment muzical de excepție, găzduit de Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, pentru a ne lua la revedere de la vară. 

Se confirmă că Iașul este un nod al confluențelor artistice internaționale. Concertul „Melancholia” îi are ca invitați pe violonistul Răzvan Stoica, pianista Andreea Stoica alături de Kamerata Stradivarius și, în mod excepțional, Giancarlo Palena, din Italia, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de bandoneon la nivel european, prezent acum pentru prima oară la Iași. Evenimentul beneficiază de un parteneriat deja consolidat cu una dintre cele mai prestigioase instituții academice din România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, iar în rândul publicului au fost confimați oaspeți internaționali din mediul diplomatic și academic.

Sunetul viorii Stradivarius veche de aproape trei secole se va uni cu cel al bandoneonului – acordeonul folosit în interpretarea muzicii tango –, într-un program artistic unic, menit a sărbători pasiunea, virtuozitatea și intensitatea legăturii dintre muzică, emoții și natură.

Programul serii este dedicat unei întâlniri între două legende despărțite de aproape două secole: Niccolò Paganini și Astor Piazzolla, care au știut, fiecare în felul lui, să transforme melancolia în virtuozitate.

Tangourile lui Piazzolla poartă în ele nostalgia cafenelelor din Buenos Aires și dorul de casă, în timp ce partiturile lui Paganini aduc strălucire, joc și o eleganță aproape teatrală. Melancolia și dramatismul se împletesc cu ritmurile caracteristice tangoului. Contrastul dintre fragilitate și forță, dintre pasiune și poezie creează o atmosferă profundă, anticipând farmecul toamnei din Buenos Aires.

Evenimentul va fi o experiență care implică simțurile. Publicul va fi învăluit de o simfonie vizuală și olfactivă unică, specifică celei mai vechi grădini botanice din România, care a sărbătorit de curând 170 de ani de la înființare. Acordurile muzicale se vor împleti natural cu parfumul discret al florilor, caracteristic sfârșitului de vară ieșean. Lumina caldă a lumânărilor și răcoarea unui prosecco oferit de organizatori vor completa atmosfera de poveste. 

 

„Concertul din noaptea de Sânziene a devenit deja un reper al începutului de vară pentru publicul din Iași și nu numai. Pe 31 august, dorim să salutăm încheierea anotimpului printr-un moment la fel de magic, înconjurați de natură, pentru că natura este cea mai frumoasă sală de concert. Publicul care a avut deja experiența unui eveniment organizat de Fundație la Grădina Botanică vorbește despre o energie unică, o vrajă care se creează între artiști, natură și comunitate.”

(Cătălina Pârvu, președinte și fondator al Fundației Culturale Gaudium Animae)

Unul din obiectivele Fundației Culturale Gaudium Animae este să apropie noile generații de muzica clasică. Prin urmare, și la concertul din 31 august, Fundația oferă gratuit unor elevi și studenți 20% din numărul de bilete.

 

Programul serii:

Astor Piazzolla, Café 1930

Niccolò Paganini, Non più mesta accanto al fuoco

Astor Piazzolla, Vuelvo al Sur

Astor Piazzolla, Libertango

Niccolò Paganini, Cantabile

Astor Piazzolla, Primavera Porteña

Astor Piazzolla, Amoroso

Astor Piazzolla, Herbst

Giancarlo Palena este un apreciat acordeonist și bandoneonist italian, laureat al unor importante competiții naționale și internaționale, deținător al prestigiosului The Arts Club – Sir Karl Jenkins Music Award. 

A concertat ca solist în formații camerale pe scene importante precum Royal Festival Hall din Londra, Royal Opera House din Muscat, Teatro di San Carlo din Napoli, Castelul Regal din Varșovia și Muzeele Vaticanului, precum și în cadrul Institutelor Italiene de Cultură. A colaborat, între altele, cu London Philharmonic Orchestra, Royal Oman Symphony Orchestra și Orchestra Teatro di San Carlo.

 

Răzvan Stoica, violonist de talie internațională, distins cu numeroase premii prestigioase, inclusiv New Talent Prize Bratislava (2013), și câștigător al concursului Strad Prize de la Salzburg, cântă pe o vioară Stradivarius ex-Ernst din 1729 – un instrument de legendă, cu un sunet inconfundabil.

Andreea Stoica, pianistă rafinată și parteneră de scenă a fratelui ei în formula Duo Stoica, aduce eleganță, profunzime și subtilitate interpretativă în fiecare apariție.

Kamerata Stradivarius este un ansamblu de muzicieni de înaltă virtuozitate, fondat de violonistul Răzvan Stoica în anul 2010, cu care acesta a susținut ample în turnee în Europa și Asia.

Organizatorul Fundația Culturală Gaudium Animae dezvoltă proiecte culturale și educaționale care își propun să apropie publicul de artă și să contribuie la consolidarea rolului Iașului pe harta culturală a României.

Misiunea Fundației este de a facilita accesul la artă și de a crea oportunități reale de dezvoltare pentru tineri și comunitățile locale. Prin parteneriate cu mediul de afaceri, instituții culturale și unități de învățământ, Fundația dezvoltă proiecte cu impact cultural și educațional și aduce în fața publicului artiști de prestigiu și experiențe culturale relevante.

Parteneri instituționali: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași.

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