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Muzica clasică cucerește nopțile de vară: Trei concerte magice cu intrare liberă aduse de Filarmonica „Moldova” la Amfiteatrul Palas!

Publicat de Andreea Drilea, 19 august 2026, 06:07

Filarmonica „Moldova” din Iași transformă serile de august în adevărate sărbători ale sunetului și eleganței, reluând seria spectacolelor din cadrul Stagiunii Estivale. În perioada 21 – 28 august 2026, scena modernă a Amfiteatrului Palas – Teatrul de Vară va deveni epicentrul cultural al orașului, găzduind trei evenimente de excepție, încărcate de energie, rafinament și emoție pură.

O călătorie muzicală în trei acte:

– Vineri, 21 august, ora 19:00 – Forță simfonică și voce de aur
Orchestra simfonică deschide stagiunea sub bagheta maestrului Constantin Grigore. Atmosfera va fi completată de vocea inconfundabilă a sopranei Cristina Popa, promitând publicului o călătorie muzicală de neuitat sub cerul liber.

– Joi, 27 august, ora 19:00 – Armonii corale de colecție

Corul Academic „Gavriil Musicescu”, condus cu măiestrie de dirijoarea Consuela Radu-Țaga, va oferi un regal coral deosebit. Spectacolul va aduce în prim-plan sensibilitatea și perfecțiunea interpretativă într-un format accesibil tuturor.

– Vineri, 28 august, ora 19:00 – Capodopere celebre și ritmuri dinamice


Orchestra simfonică revine în fața publicului pentru un grandios concert, sub conducerea dirijorului Radu Postăvaru.

Programul va include piese extrem de dinamice, celebre și iubite de publicul larg, perfecte pentru o seară estivală relaxantă.

Ca un cadou oferit comunității, accesul publicului este complet gratuit la toate cele trei evenimente din program.

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