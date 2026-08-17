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Dublă lansare de CD – Poezie, muzică și Inteligență Artificială la Piatra-Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 17 august 2026, 10:00


PREMIERĂ LA PIATRA-NEAMȚ:

POEZIA ÎNTÂLNEȘTE INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ÎNTR-O DUBLĂ LANSARE DE CD

 

Piatra-Neamț, 28 august 2026, ora 19:00

Un eveniment cultural inedit va avea loc vineri, 28 august 2026, de la ora 19:00, la Sestri Art Gallery din Piatra-Neamț: o dublă lansare de CD construită pe versurile a doi poeți români, Mihăiță Macoveanu și Alina Oprean, ale căror creații poetice au fost transformate în cântece cu ajutorul inteligenței artificiale.

Evenimentul propune publicului o întâlnire între poezie, muzică și tehnologie, într-o formă artistică aflată la granița dintre creația tradițională și noile instrumente digitale.

 

O REVENIRE LA PIATRA-NEAMȚ

Pentru Mihăiță Macoveanu, evenimentul reprezintă și o revenire într-un spațiu cultural în care a fost prezent în anii anteriori prin proiecte și întâlniri artistice, inclusiv la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.

Revenirea din această vară se desfășoară în două momente culturale distincte. Pe 25 august, Mihăiță Macoveanu va fi prezent la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț, alături de membrii MICA ARTĂ Constanța, pentru un eveniment dedicat relației dintre poezie și inteligența artificială, construit în jurul unei confruntări artistice între creația umană și AI.

Trei zile mai târziu, pe 28 august, proiectul continuă la Sestri Art Gallery prin lansarea celor două albume muzicale realizate pornind de la versurile celor doi poeți.

 

DOUĂ VOCI POETICE. DOUĂ ALBUME. O EXPERIENȚĂ NOUĂ.

În cadrul serii vor fi prezentate mai multe cântece de pe cele două CD-uri:

  • „LA OGLINDĂ” – Mihăiță Macoveanu

și

  • „ARIPA TA” – Alina Oprean

Piesele au fost create pornind de la versurile originale ale celor doi poeți, inteligența artificială fiind utilizată ca instrument pentru transpunerea textului poetic în creație muzicală.

Unul dintre elementele centrale ale proiectului este tocmai această întâlnire dintre cuvântul scris și tehnologia contemporană.

Versurile aparțin poeților. Inteligența artificială este instrumentul prin care acestea capătă o nouă formă de expresie: muzica.

 

CÂND POEZIA DEVINE CÂNTEC

Proiectul ridică o întrebare interesantă pentru lumea artistică actuală: poate inteligența artificială să devină un instrument prin care poezia ajunge la un public nou?

Răspunsul celor doi creatori este unul artistic, nu teoretic.

Publicul va putea asculta, în cadrul evenimentului, rezultatul acestei experiențe: versuri transformate în cântece, reunite pe două albume care vor fi lansate în aceeași seară.

Este o perspectivă asupra modului în care tehnologia poate fi folosită pentru a sprijini și extinde expresia artistică, fără a înlocui autorul uman și fără a diminua valoarea textului poetic.

 

MOMENTE ARTISTICE SUSȚINUTE DE MICA ARTĂ

Evenimentul va avea și momente artistice susținute de membrii MICA ARTĂ Constanța:

  • Denisa Florea
  • Delia Cojan
  • Robert Dumitrache

Prezența tinerilor artiști adaugă evenimentului o nouă dimensiune și continuă direcția MICA ARTĂ de a crea contexte în care poezia, muzica, teatrul și alte forme de expresie artistică se întâlnesc și se completează.

 

O PREMIERĂ LA PIATRA-NEAMȚ

Dubla lansare de la Sestri Art Gallery nu este doar o prezentare de albume.

Este un experiment artistic în care poezia devine sursă pentru muzică, iar inteligența artificială devine instrument de creație și explorare.

Un proiect despre ceea ce se întâmplă atunci când emoția unui vers întâlnește posibilitățile tehnologiei.

 

DATELE EVENIMENTULUI

📍 SESTRI ART GALLERY – Str. Borzogheanu, nr. 4, Piatra Neamt, Romania, 610287

📅 Vineri, 28 august 2026

🕖 Ora 19:00

🎟️ INTRAREA ESTE LIBERĂ

 

Mihăiță Macoveanu • Alina Oprean • MICA ARTĂ Constanța • Sestri Art Gallery

 

POEZIE. MUZICĂ. INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ. EMOȚIE.

 

O premieră în care versul nu rămâne doar pe hârtie.

Devine voce. Devine muzică. Devine experiență.

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