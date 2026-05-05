IAȘI: Lucrări CFR între cartierele Dacia și Canta: șoferii sunt sfătuiți să evite zona

Publicat de Andreea Drilea, 5 mai 2026, 13:44

În contextul în care se execută o serie de lucrări între cartierele Dacia, Alexandru cel Bun și Canta, Păcurari, în zona infrastructurii feroviare, conform contractului executat de S.C. Construcții Feroviare Mureș S.A. „Reparații curente la instalațiile CCS-T de pe raza Secției CT1: instalația CED Iași”, încheiat cu Sucursala Regională de Căi Ferate Iași (contract nr. 680/29.12.2025),

Facem următoarele precizări:

În data de 08.05.2026, în intervalul orar 08:00–20:00, se vor efectua lucrări de preluare cabluri și refacere capete de cablu pentru cablul de alimentare și cablurile de dependență fir I și fir II, BLA Iași–Lețcani între PC – DTN BAT Km 73+647.

Pe durata lucrărilor, instalațiile de semnalizare rutieră ale trecerilor la nivel cu calea ferată vor fi scoase din funcție, astfel:

a) la trecerea la nivel BAT Km 73+647 (strada Sergent Grigore Ioan) va fi instituit un post de pază cu bariere mobile și personal de cale ferată autorizat;

b) la trecerea la nivel SAT Km 73+140 (Complex Dream Village) vor fi montate indicatoare rutiere octogonale STOP.

În intervalul de timp 08:00–20:00, circulația auto va fi afectată în zona ambelor treceri la nivel. Data fiind această situație recomandăm ca, în intervalul de timp precizat, circulația auto să se realizeze pe rute alternative (pasajul Octav Băncilă sau pasajul superior Alexandru cel Bun).

Dacă conducătorii auto vor circula prin zona trecerilor la nivel afectate de lucrări, trebuie:

a) la BAT Km 73+647 – să respecte indicațiile personalului de cale ferată autorizat și ale barierelor mobile;

b) la SAT Km 73+140 – să oprească obligatoriu la indicatorul STOP, să se asigure că nu circulă trenuri și abia apoi să traverseze linia ferată. În ambele cazuri, se vor respecta indicatoarele rutiere din zonă și indicațiile agenților de circulație.

Ne cerem scuze pentru acest disconfort temporar, însă asigurăm populația din zonă că aceste reparații curente au ca scop asigurarea unei funcționări normale și neîntrerupte în condiții de siguranță a circulației transporturilor feroviare, cu impact direct și asupra siguranței circulației rutiere și pietonale din zonă.

Comunciat de presă Sucursala Regională de Căi Ferate Iași