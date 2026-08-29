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Autoritățile din Botoșani și Republica Moldova impun restricții de apă la Stânca din cauza secetei

Autoritățile din Botoșani și Republica Moldova impun restricții de apă la Stânca din cauza secetei

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 08:58

Autorităţile din Botoşani şi Republica Moldova au impus restricţii la apa pentru irigaţii în amonte de barajul Stânca, pe fondul secetei şi al scăderii nivelului lacului de acumulare. Măsura este una preventivă şi urmăreşte protejarea resurselor de apă, dar şi menţinerea debitului ecologic.

Reprezentanţii Amenajării Complexe Stânca Costeşti dau asigurări că nu există, în acest moment, niciun pericol pentru alimentarea cu apă a localităţilor din aval.

Gheorghe Pintelei – inginer șef Exploatarea Stânca Costeşti: În funcție de prognoză și situația hidrometeorologică vom stabili un consum cu un grafic nou de livrare. Având în vedere și debitele foarte mici, trebuie să facem un program mai strict de livrare a apei brute către irigații. Suntem la o cotă de 83 și 80 de centimetri normal, la cota 90-80 ar fi la NNR, dar nu există pericolul de a opri furnizarea apei către populație. Eu înțeleg perfect disperarea agricultorilor, dar dacă traversăm și un an de secetă pedologică profundă, din păcate, prioritatea legală a noastră este să asigurăm apa potabilă către populații și animale chiar.

Potrivit corespondentei RRA, Gina Poenaru, în zona Botoșani, sunt vizate stația de pompare de la Stânca și cea din zona Bold, Ripiceni, unde furnizarea apei pentru irigații a fost restricționată începând cu miezul nopții.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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