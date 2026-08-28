(AUDIO) „Să creștem generații sănătoase”, proiect-pilot pentru elevii din patru județe ale Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2026, 11:34

Un proiect ce vizează promovarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor va fi lansat la începutul noului an școlar în patru județe ale Moldovei.

„Să creștem generații sănătoase” pornește ca proiect-pilot în Iași, Botoșani, Suceava și Vaslui și urmărește să aducă în școli principii legate de alimentație, somn, mișcare și prevenirea problemelor de sănătate.

Inițiativa aparține consilierului de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luciana Antoci, care spune că datele arată o stare de sănătate tot mai precară în rândul copiilor. În cadrul proiectului vor avea loc întâlniri cu medici și alți specialiști, iar elevii vor beneficia de evaluări medicale la începutul și la finalul anului școlar.

Vor fi urmărite inclusiv sănătatea dentară, postura, alimentația și programul de somn, iar activitățile vor fi integrate în ore precum biologia, chimia sau consiliere școlară.

Luciana Antoci a declarat în emsiunea Starea Educației, că proiectul a fost ales pentru regiunea Nord-Est deoarece aici există numeroase școli din zone vulnerabile, însă inițiativa ar putea fi extinsă ulterior la nivel național: ”Zona de nord-est a țării este una care presupune, în rețeaua școlară, un număr foarte mare de școli aflate în zone de vulnerabilitate și pentru că nevoile sunt mai mari aici decât în alte zone ale țării și ne-am dorit că acest proiect pilot să înceapă aici, dar evident cu posibilitatea de a fi scalat la nivel național. Și a fost preluat cu încântare, aș putea spune, de către inspectorii generali din cele patru județe și evident în perioada următoare se vor înscrie școlile în acest program și vor pune bazele unei agende comune în așa fel încât activitățile să ajungă încă de la începutul anului școlar la elevi.”

Proiectul este gratuit pentru școli, elevi, profesori și părinți, fiind susținut prin intermediul unor parteneriate și sponsorizări. Luciana Antoci a mai spus că educația nu poate fi separată de starea de bine a elevilor: ”Vor fi întâlniri cu specialiști, cu medici din diverse specialități medicale în așa fel încât să fie evaluată starea de sănătate a elevilor, nu doar prin autoraportare, ci prin evaluări medicale concrete, pentru că, deschid aici o paranteză, programul în sine presupune și evaluări periodice în așa fel încât să cuantificăm îmbunătățirea stării de sănătate a participanților la program de la începutul până la finalul anului școlar.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO https://asociatiaproeco.ro/proiectul-sa-crestem-generatii-sanatoase/)