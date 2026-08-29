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MAE: Doi români decedaţi în incendiul din 21 august în oraşul elveţian Thusis

MAE: Doi români decedaţi în incendiul din 21 august în oraşul elveţian Thusis

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 09:43

Ministerul Afacerilor Externe precizează vineri că, în urma finalizării demersurilor de identificare a victimelor incendiului produs la data de 21 august, în oraşul Thusis din Elveţia, autorităţile elveţiene au informat Ambasada României la Berna cu privire la faptul că printre persoanele decedate se află şi doi cetăţeni români.

Potrivit MAE, reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţia în atenţie, fiind în legătură permanentă cu autorităţile competente, şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor.

MAE transmite condoleanţe familiilor celor doi cetăţeni români decedaţi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: telefon call-center: +41 31 351 05 46 şi +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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