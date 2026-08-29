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Litoralul, principala destinaţie de vacanţă a românilor şi în ultimul weekend al verii

Litoralul, principala destinaţie de vacanţă a românilor şi în ultimul weekend al verii

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 09:27

Litoralul rămâne principala destinaţie de vacanţă a românilor şi în ultimul weekend al verii.

În staţiunile de la mare sunt aşteptaţi aproape 130.000 de turişti, peste 80% din capacitatea de cazare de pe litoral.

Un grad mai mare de ocupare se înregistrează în zona de sud a litoralului, datorită evenimentelor anunţate la Costineşti, unde festivalul dedicat muzicii anului 2000 încheie seria concertelor verii la Nibiru.

Cristian Bărhălescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale Agenţiilor de Turism, spune că gradul de ocupare va rămâne ridicat şi în weekendul următor: În acest weekend vor fi peste 120.000 de turişti, conform datelor pe care le-am colectat de la colegii cu agenţiile de turism, şi ne aşteptăm să fie inclusiv weekendul viitor, pentru că dacă în Costineşti la Nibiru se întâmplă mereu lucruri, în Mamaia Nord se întâmplă şi, de asemenea, în Mamaia şi Neptun sunt concerte, sunt evenimente, acestea îi aduc pe români către mare. Este, am spune, ultimul weekend, weekendul viitor, pe litoral, pentru că apoi vine şcoala, se termină vacanţa şi cu siguranţă ne vom îndrepta ochii către munte. 

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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