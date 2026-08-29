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Informare meteo: vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic și instabilitate atmosferică

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 10:18

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 29 august, ora 10 – 30 august, ora 21

Fenomene vizate: vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic, instabilitate atmosferică

Zone afectate: conform textului

În cursul nopții de sâmbătă spre duminică (29/30 august), vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Moldovei, iar duminică după-amiază și seara, local în zona de munte.

Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii (rafale în general de 45…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Îndeosebi în intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp.

Duminică (30 august), vremea va deveni călduroasă în sudul Moldovei, unde temperaturile maxime se vor situa între 30 și 32 de grade.

Notă: la începutul săptămânii viitoare, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a regiunii.

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