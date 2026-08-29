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(AUDIO) Cărți gratuite pentru elevii și profesorii din județul Iași, prin programul Bookster

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 09:14


Elevii și profesorii din județul Iași vor avea, începând cu noul an școlar, acces gratuit la fondul de carte oferit prin programul Bookster.

Inițiativa pornește de la un proiect implementat cu succes în județul Alba, iar programul pune la dispoziția școlilor o platformă dedicată și un fond de carte diversificat.

Cărțile vor fi disponibile în format fizic, iar elevii le vor putea împrumuta gratuit pentru o perioadă de până la trei luni, după cum a declarat, în emisiunea Starea Educației, Luciana Antoci, consiler de stat pe problem de educație în Cancelaria Prim-ministrului: ”De-a lungul timpului am întâlnit foarte mulți elevi care nu au acasă nici măcar o carte și m-am întrebat de fiecare dată cum putem să le oferim șanse egale în dezvoltare acestor elevi câtă vreme, ei intră pe culoare de creștere în educație, umăr la umăr cu cei care au biblioteci la dispoziție și pentru care lectura este practic un stil de viață. Ei, Bookster vine să compenseze acest decalaj. Elevii pot intra în posesia cărților printr-o comandă pe care o face profesorul coordonator al programului din școală. Săptămânal cărțile sunt trimise către școli, indiferent unde este situată școala, rămânând ca într-un orizont de 2-3 luni de zile să returneze cărțile respective.”

Și profesorii vor avea acces la un fond de carte în mai multe limbi, iar platforma oferă, pe lângă cărțile fizice, documentare, audiobook-uri și resurse digitale care pot fi integrate gratuit în activitățile de la clasă.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO https://scoala.bookster.ro/)

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