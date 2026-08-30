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(AUDIO) Municipalitatea ieșeană începe pregătirile pentru Sărbătorile Iașului

(AUDIO) Municipalitatea ieșeană începe pregătirile pentru Sărbătorile Iașului

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2026, 09:10

Municipalitatea ieșeană începe, zilele acestea, pregătirile pentru Sărbătorile Iașului și Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Directorul Societății „Servicii Publice” din localitate, Laurențiu Ivan, a precizat că, pentru cele două manifestări, se plantează peste 60 de mii de fire de crizanteme, care vor avea 3 etape de înflorire, pentru a acoperi întreaga perioadă cuprinsă între 5 octombrie și 2 noiembrie: ”Am terminat plantarea florilor anuale, au fost aproximativ 700.000 de flori anuale plantate și în acest an. Continuăm cu producția de crizanteme, florile de toamnă. Ele vor trebui să fie înflorite în timpul sărbătorilor orașului, circa 60.000 de crizanteme vor fi în acest an. Sunt în 3 etape de dezvoltare, avem crizantemele care vor fi plantate de Zilele Iașului și urmează și crizantemele care vor fi târzii, cele care vor rezista în spațiile publice până la îngheț.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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