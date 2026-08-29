(AUDIO) Iași: Marcajele de pe strada Sărărie, trasate săptămâna viitoare pentru devierea traficului din Copou

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 11:29

Marcajele rutiere vor fi trasate săptămpâna viitoare pe strada Sărărie din municipiul Iași, pentru a putea devia fluxul automobilelor care circulă pe bulevardul Carol I.

Măsura este necesară pentru a începe proiectul de înlocuire a căii de rulare a tramvaielor din Copou, a anunțat primarul Mihai Chirica.

Lucrările au o valoare de aproximativ 17 milioane de euro și ar fi trebuit inițiat în urmă cu două luni, dar a depins de alte proiecte.

În altă ordine de idei, consolidarea și modernizarea Pasajului Socola are o valoare reactualizată de 64 de milioane de lei.

Totodată, pe parcursul efectuării lucrărilor la Pasajul Socola din Iași traficul auto, pe pasaj, va fi restricționat în totalitate, a subliniat edilul Mihai Chirica: ”Suntem în această perioadă de 15 august – 1 septembrie, datorită ploilor am văzut că nu s-au terminat marcajele rutiere pe Sărărie, s-au început, dar nu s-au finalizat, au plouat 3 zile consecutiv și am nevoie de marcajele rutiere, probabil pe săptămâna viitoare, dacă vremea este, să spunem, bună, pentru marcaje rutiere, dăm drumul și la lucru. Pe Socola se lucrează și o să trecem, de asemenea, în partea a doua săptămâni viitoare. La ora 9 a fost întâlnire cu cei de la CFR privind deschiderea barierei moment în care vom da drumul și la circulația prin zona căii ferate. Lucrările vor consta în demontarea completă a pasajului, e adevărat în două faze, pe un sens și pe celălalt și preluarea circulației peste calea ferată, pe drumul nou pe care noi l-am construit.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)