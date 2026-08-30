(AUDIO) TUIASI deschide admiterea de toamnă. 665 de locuri disponibile pentru candidați

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2026, 09:30

Admiterea de Toamnă la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, se va desfășura în perioada 31 august – 9 septembrie.

La studiile de Licență sunt rezervate 450 de locuri, iar la Master – 215.

Rectorul universității, Dan Cașcaval, a anunțat că Ministerul Educației a aprobat ca, din acest an, să fie pregătiți, la Iași, ingineri pentru industria aero-spațială.

De asemenea, a fost avizat, la masterate, un program comun cu două universități – din Franța și Italia.

În noul context mondial, s-a observat că a crescut concurența la secții ale Facultăților de Mecanică, Chimie și Construcții și a scăzut la Automatizări și Calculatoare.

Rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Dan Cașcaval: ”Avem două nouătăți oficiale de data aceasta, pentru că, așa cum știți, noi am lansat programul de Inginierie Aerospațială, dar acum o lună ne-a sosit și confirmarea oficială din partea Ministerului că a fost autorizat provizoriu, deci îl putem introduce în circuitul admiterii din această toamnă, și, de asemenea, programul de master în colaborare cu o universitate din Franța și una din Italia, care, de asemenea, a intrat prin ordin de ministru în zona oficială și va putea fi introdus în admiterea de toamnă.

Reporter: Cea mai mare concurență, unde a fost în vară, unde se prognozează a fi în toamnă?

Dan Cașcaval: Știu că vă referiți la faptul că toate Facultățile de Automatică și Calculatoare, dar, de fapt, din întreaga țară, suferă un mic regres în ceea ce privește atractivitatea pentru candidați, dar, după mine, este doar un efect scurt, un efect temporar, datorită temei că Inteligența Artificială o să ia locurile de muncă ale specialeșterilor în IT-C.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)