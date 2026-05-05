Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD, AUR şi PACE – Întâi România, dezbătută şi votată în plenul Parlamentului

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2026, 05:41

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan se dezbate şi se votează astăzi în plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Moţiunea de cenzură, intitulată ‘STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului’, a fost semnată de 254 de parlamentari.

Ea a fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului de liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Votul va fi secret cu bile, iar pentru ca moţiunea să fie adoptată este nevoie de cel puţin 233 de voturi ‘pentru’.

Grupurile PSD, AUR şi PACE – Întâi România au împreună 231 de parlamentari.

Iniţiatorii moţiunii cer demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzându-l pe premier că ar confunda ‘reforma cu vânzarea’ şi ‘strategia cu improvizaţia’, deoarece Executivul ar pregăti ‘o amplă înstrăinare’ de active strategice ale statului, fără consultare politică şi fără dezbatere publică.

‘România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor ‘analize exploratorii’ redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale’, susţin semnatarii moţiunii de cenzură.

Potrivit parlamentarilor PSD, AUR şi PACE – Întâi România, prin aceste tranzacţii statul român ar pierde ‘miliarde de lei’ prin subevaluarea activelor, iar pentru a distrage atenţia publică, ‘în scopul celei mai mari ticăloşii din ultimele decenii’, s-a întocmit o listă de companii profitabile, amestecate ‘cu abilitate’ printre companiile cu pierderi, şi ‘s-a pedalat’ pe urgenţa scoaterii acestora la vânzare.

Partidele parlamentare şi-au stabilit luni strategia pentru şedinţa de plen comun în care se votează moţiunea de cenzură.

Parlamentarii PSD urmează să voteze cu bilele la vedere, astfel încât să fie văzute de liderii grupurilor din Legislativ ale partidului, au afirmat surse social-democrate.

Conducerea AUR nu a cerut parlamentarilor partidului să voteze cu bilele la vedere. Potrivit liderului senatorilor AUR, Petrişor Peiu, fiecare deputat sau senator va decide individual modul în care îşi exprimă votul.

‘Fiecare va vota cum crede, cu bilele la vedere sau nu, dar noi nu condiţionăm vot la vedere la moţiune’, a afirmat luni Petrişor Peiu.

Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputaţilor nu va participa la vot în semn de protest faţă de ‘monstruoasa coaliţie PSD – AUR’, a anunţat liderul deputaţilor liberali, Gabriel Andronache.

Decizia a fost luată după ce premierul Ilie Bolojan a participat la şedinţele separate ale grupurilor parlamentare ale PNL din Senat, respectiv Camera Deputaţilor.

Deputaţii liberali vor fi prezenţi la dezbateri, dar nu vor participa la procedura de vot. ‘Vom rămâne doar liderul de grup şi încă doi sau trei vicelideri în sală pentru a ne asigura că procesul de votare este unul conform regulamentului şi nu vor exista fraude’, a spus Andronache.

În schimb, grupul PNL de la Senat a decis ca parlamentarii să fie prezenţi în bănci, dar să nu voteze.

Parlamentarii USR vor fi prezenţi în plen, dar nu vor exprima un vot la moţiunea de cenzură, a anunţat preşedintele partidului, Dominic Fritz.

‘Parlamentarii USR vor fi prezenţi în sală, dar nu vor vota la această moţiune. Atunci când vor fi chemaţi, vor spune ‘Prezent, nu votez”, a explicat Fritz.

Parlamentarii UDMR vor sta în bancă şi vor spune ‘prezent, nu votez’, după cum a informat preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor.

Membrii grupului minorităţilor naţionale sunt împărţiţi între a susţine moţiunea de cenzură şi a vota împotrivă. Aceştia au decis să voteze fiecare ‘după propria conştiinţă’. (Agerpres/ FOTO rador.ro)