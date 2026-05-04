Primăria va construi un parc fotovoltaic la CET II Holboca

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 mai 2026, 17:42

Primăria Municipiului Iași a finalizat evaluarea ofertelor primite la licitația pentru construirea unui parc de panouri fotovoltaice la CET II Holboca.

Procedura, cu o prevedere financiară de 40.345.119,46 lei fără TVA, respectiv 48.817.594,55 lei cu TVA, adică 9,7 milioane de euro, a atras șase oferte. După evaluarea acestora și respingerea unei contestații depuse de un ofertant, contractul va fi semnat cu asocierea Electro – Alfa International SA (leader) – CRC AG pentru o sumă de 34.630.575,33 lei fără TVA, respectiv 41.902.996,15 lei cu TVA.

Contractul include:

• pregătirea terenului

• instalarea structurilor de susținere și a panourilor fotovoltaice,

• montarea echipamentelor electrice și de control,

• execuția traseelor de cabluri,

• racordarea postului de transformare,

• furnizarea de panouri cu randament ridicat, invertoare moderne, tablouri, electrice și sisteme de monitorizare.

Construirea centralei fotovoltaice va duce la asigurarea unei producții nete de energie electrică de 9.849,99 MWh/an în primul an de funcționare și la reducerea gazelor cu efect de seră cu 113.914,35 tone de CO2 echivalent într-o perioadă de 20 ani.

Centrala fotovoltaică va fi alcătuită dintr-un număr de 14.000 module PV, fiecare dintre ele fiind formate dintr-un număr de 132 de celule (tip monocristaline). Puterea minimă a modulelor PV va fi de 700 Wp, cu un randament nominal de minimum 21,1% (peste valoarea limită de 19% impusă prin ghidul de finanţare). Modulele PV vor fi instalate pe o structură prefabricată din aluminiu sau oţel galvanizat, la o înclinare de 10 grade, cu orientarea Est-Vest.

Finanțarea europeană a proiectului este asigurată prin Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1, contractul fiind semnat de reprezentanții Primăriei Municipiului Iași și ai Ministerului Energiei la sfârșitul lunii septembrie a anului 2024. De atunci au fost realizate proiectul tehnic și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, au fost obținute avizele necesare și a fost emisă autorizația de construire.

Această investiție este prima etapă dintr-un proiect de realizare a unui parc fotovoltaic dispus pe o suprafață de teren însumând 40 de hectare în zona fostului depozit de zgură și cenușă de la CET II Holboca, care va constitui practic etapa a treia a programului.

În cea de-a doua a proiectului municipalitatea va achiziționa și monta o instalație de producere a hidrogenului cu un consum de 10 MW și o producție de 2.174 Nm³/h, care va fi amestecat cu gazul natural folosit în echipamentele termoenergetice în proporție de 15 – 20%, ceea ce va determina o ieftinire a prețului gigacaloriei cu 8 – 10%.

Reamintim că la mijlocul lunii martie Primăria Municipiului Iași a primit o ofertă la licitația pentru proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor de conversie a CET II Holboca de pe huilă pe gaze naturale prin instalarea a opt grupuri de cogenerare H2-Ready, fiecare cu capacitatea de 3,52 MWt.

Această procedură are o prevedere financiară de 152.029.445,49 lei fără TVA, respectiv 183.955.629,04 lei cu TVA. Oferta a fost depusă de Loial Impex SRL din Suceava.

Această investiție, împreună cu viitoarele echipamente de cogenerare de la CET I Iași, vor asigura producerea a peste 80% din energia termică în cogenerare combinată cu resurse regenerabile începând cu anul 2028.

Finanțarea investiției este asigurată prin Programul Termoficare în baza unui contract între Primăria Municipiului Iași și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pe care primarul Mihai Chirica l-a semnat în luna iunie a anului trecut.

Cu aceeași ocazie primarul Mihai Chirica a semnat un contract de finanțare, tot prin Programul Termoficare, și pentru proiectul de „Instalare de noi echipamente de producere energie termică utilă în cogenerare (CHP – Combined Heat and Power) în CET I Iași”.

Licitația deschisă organizată de Primărie pentru proiectarea și asistența tehnică, procurarea echipamentelor și execuția lucrărilor are o prevedere financiară de 117.298.461,67 lei fără TVA, respectiv 141.931.138,62 lei cu TVA.

Noul termen până la care companiile interesate sunt încurajate să depună oferte este 15 mai 2026!

Noua sursă va fi dezvoltată în incinta CET I Iași (din zona Tudor Vladimirescu) și se va racorda la instalațiile tehnologice existente, este prevăzută cu motoare termice, cazane de abur saturat de tip ignitubular, cu funcționare pe combustibil gaz natural pregătite H2-Ready, un acumulator de căldură cu sistemele de pompare aferente, un sistem de degazare, o stație electrică, împreună cu toate auxiliarele necesare.

Motoarele vor fi capabile să opereze cu combustibil gazos de tip gaz natural, în componenţa căruia se poate regăsi un conţinut de până la 20% volum de hidrogen. Cazanele vor putea fi echipate în viitorul apropiat cu arzătoare care să permită utilizarea unui gaz natural în amestec, cu un conţinut mai ridicat de hidrogen de până la 100%.

„Am investit zeci de milioane de euro în sistemul de termoficare, în prezent avem proceduri de achiziție de circa 73 de milioane de euro și vom fructifica în continuare toate oportunitățile de finanțare, astfel încât Iașul să beneficieze de agent termic la un preț rezonabil. În acest context mulțumesc și pe această cale Ministerului Dezvoltării și Ministerului Energiei pentru colaborare și acest sprijin cu rezultate foarte importante pentru comunitatea ieșeană. Spre deosebire de alte orașe mari, în Iași sistemul de termoficare a funcționat în mod normal în ultimii ani, iar zecile de mii de apartamente, școlile, grădinițele, spitalele și companiile racordate la sistemul centralizat au beneficiat de apă caldă și încălzire la parametri normali și la prețuri decente. Prin investiții și un management performant, putem face din termoficarea centralizată opțiunea rațională, ecologică și competitivă!”, a declarat primarul Mihai Chirica. (Comunicat Primăria Iași/ FOTO facebook Primăria Iași)