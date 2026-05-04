Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Bacău: Profesor arestat preventiv sub acuzaţia de viol după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o elevă minoră

Bacău: Profesor arestat preventiv sub acuzaţia de viol după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o elevă minoră

Bacău: Profesor arestat preventiv sub acuzaţia de viol după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o elevă minoră

Publicat de Andreea Drilea, 4 mai 2026, 09:45

Un profesor de geografie de la un colegiu din municipiul Bacău a fost arestat preventiv sub acuzaţia de viol după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o elevă minoră, se arată într-un comunicat de presă transmis luni de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Autorităţile au fost sesizate de mama minorei.

‘În fapt, s-a reţinut că, în cursul lunii decembrie a anului 2025, în timp ce avea calitatea de profesor în cadrul unui colegiu din municipiul Bacău, judeţul Bacău, profitând de relaţia de încredere stabilită în cadrul raportului elev-profesor, precum şi de autoritatea conferită de poziţia sa, a întreţinut relaţii sexuale cu o elevă minoră’, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, profesorul, care deţine şi o agenţie de turism, i-ar fi oferit băuturi alcoolice minorei, după care ar fi întreţinut relaţii sexuale cu aceasta.

Procurorii băcăuani au dispus, iniţial, reţinerea pentru 24 de ore, după care instanţa de judecată a hotărât arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Între timp, profesorul a demisionat din cadrul colegiului unde preda. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
(AUDIO) Planuri-cadru alternative în licee: mai multe opționale pentru elevi
Prim plan luni, 4 mai 2026, 11:02

(AUDIO) Planuri-cadru alternative în licee: mai multe opționale pentru elevi

Elevii din liceele care vor pilota din anul școlar următor planuri-cadru alternative vor avea mai multă libertate în alegerea disciplinelor și...

(AUDIO) Planuri-cadru alternative în licee: mai multe opționale pentru elevi
Euro a depăşit 5,20 lei la tranzacţiile de pe piaţa interbancară
Prim plan luni, 4 mai 2026, 10:23

Euro a depăşit 5,20 lei la tranzacţiile de pe piaţa interbancară

Euro a depăşit astăzi 5,20 lei la tranzacţiile de pe piaţa interbancară, după ce moneda naţională a încheiat săptămâna la cel mai...

Euro a depăşit 5,20 lei la tranzacţiile de pe piaţa interbancară
Salvaţi Copiii: Sprijin umanitar pentru persoanele afectate de incendiul dintr-o comună din Vrancea
Prim plan luni, 4 mai 2026, 07:38

Salvaţi Copiii: Sprijin umanitar pentru persoanele afectate de incendiul dintr-o comună din Vrancea

Reprezentanţii Organizaţiei Salvaţi Copiii România s-au deplasat în comuna din Vrancea imediat după producerea incendiului care a cuprins...

Salvaţi Copiii: Sprijin umanitar pentru persoanele afectate de incendiul dintr-o comună din Vrancea
Testările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a – în perioada 12 – 28 mai
Prim plan luni, 4 mai 2026, 06:40

Testările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a – în perioada 12 – 28 mai

Testele pentru evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi organizate în perioada 12 – 28 mai, prevede calendarul...

Testările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a – în perioada 12 – 28 mai
Prim plan luni, 4 mai 2026, 06:40

(UPDATE) Bacău: Achitare definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție: fostul viceprimar din Bârsănești, Gelu Botezatu, exonerat de acuzațiile privind fonduri europene

UPDATE 4 mai 2026 – Reprezentanții lui Gelu Botezatu anunță că, prin Hotărârea nr. 318 din 29 aprilie 2026, Înalta Curte de Casație și...

(UPDATE) Bacău: Achitare definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție: fostul viceprimar din Bârsănești, Gelu Botezatu, exonerat de acuzațiile privind fonduri europene
Prim plan duminică, 3 mai 2026, 09:49

(AUDIO) Tarifele celor două centre de bătrâni din municipiul Iași au fost actualizate și majorate

Tarifele celor două centre de bătrâni din municipiul Iași au fost actualizate și majorate cu 10 până la 25 la sută. Directorul Direcției de...

(AUDIO) Tarifele celor două centre de bătrâni din municipiul Iași au fost actualizate și majorate
Prim plan duminică, 3 mai 2026, 09:34

Astăzi, la mânăstirea Durău din județul Neamț au loc slujbele premergătoare canonizării sfintei cuvioase Mavra de pe Ceahlău

Astăzi, la mânăstirea Durău din județul Neamț au loc slujbele premergătoare canonizării sfintei cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Aceasta s-a...

Astăzi, la mânăstirea Durău din județul Neamț au loc slujbele premergătoare canonizării sfintei cuvioase Mavra de pe Ceahlău
Prim plan duminică, 3 mai 2026, 08:54

Guvernul va anunţa stadiul de atragere a fondurilor europene din PNRR pentru fiecare minister în parte

Guvernul va anunţa mâine stadiul de atragere a fondurilor europene din PNRR pentru fiecare minister în parte şi va adopta două ordonaţe de...

Guvernul va anunţa stadiul de atragere a fondurilor europene din PNRR pentru fiecare minister în parte