(AUDIO) Planuri-cadru alternative în licee: mai multe opționale pentru elevi

Publicat de Andreea Drilea, 4 mai 2026, 11:02

Elevii din liceele care vor pilota din anul școlar următor planuri-cadru alternative vor avea mai multă libertate în alegerea disciplinelor și în conturarea propriului parcurs educațional.

Planul-cadru, documentul care stabilește materiile și numărul de ore alocate săptămânal, va suferi astfel o schimbare de fond.

Radu Szekely, consilier onorific al ministrului Educației, a declarat, în emisiunea Starea Educației, că noile planuri propun o abordare diferită, în care trunchiul comun de discipline obligatorii este mai clar definit și mai redus ca pondere. În schimb, elevii vor avea acces la o ofertă extinsă de cursuri opționale: ”Acel trunchi comun, care trebuie să aibă în jur de 1800 de ore, toate disciplinele obligatorii și toate competențele necesare pentru obținerea examenului de Bacalaureat. Elevii își vor dezvolta aceste competențe în trunchiul comun, dar pot construi mult mai mult pe ele și le pot dezvolta mult mai aprofundat decât ceea ce se face în trunchiul comun, prin propria alegere. Vor veni la școală cu un alt interes, pentru că vor învăța lucruri pe care le aleg ei. Adică, din larga plajă pe care o vor avea la dispoziție, vor alege lucruri relevante pentru viitorul lor profesional, pentru interesul lor și nu pentru o notă. ”

Schimbările îi vizează și pe profesori, care vor avea mai multă libertate în conceperea cursurilor și în alegerea metodelor de predare, a mai spus Radu Szekely, consilier onorific al ministrului Educației: ”Ies din rutina predării aceleiași materii decenii la rând și primesc libertatea să inoveze, adică să creeze opționale și materii noi, moduri noi de predare, să-și formeze norma didactică din cursuri moderne, să facă ceea ce ei știu cel mai bine, cum pot mai bine și cum cred că este cel mai bine pentru elevii din fața lor. Nu mai răspund doar unei programe decise altundeva, nu mai lucrează cu programa, ci au posibilitatea să lucreze cu elevul și să răspundă la nevoile elevului.”

Până în prezent, 32 de licee din țară s-au înscris în programul privind pilotarea planurilor cadru alternative, inclusiv trei din județul Iași: Liceul Teoretic ”Ion Neculce”, Liceul ”Eviss” din Valea Adâncă și Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” din Pașcani.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO AI)

