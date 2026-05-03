Ziua Libertăţii Presei/Dezbaterea ‘Rolul şi misiunea mass-media publică’, organizată de TVR în parteneriat cu Radio România şi AGERPRES

Publicat de Andreea Drilea, 3 mai 2026, 07:45 / actualizat: 3 mai 2026, 11:11

Dezbaterea ‘Rolul şi misiunea mass-media publică’ este organizată duminică, în contextul marcării Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, de către Televiziunea Română în parteneriat cu Radio România şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES.

‘Evenimentul aduce în prim-plan teme de actualitate şi de interes major pentru societate, într-un context media aflat în continuă transformare şi îşi propune să ofere un cadru deschis pentru dialog şi schimb de idei între actori importanţi din domeniu. Discuţiile vor aborda rolul şi misiunea instituţiilor publice de presă, tema taxei TV, precum şi impactul Media Freedom Act (EMFA) asupra peisajului media din România’, informează organizatorii, pe site-ul TVR.

Primul panel – ‘Mai contează media publică’? – îi are ca speakeri pe Ioana Avădani, preşedinte al Consiliului Director al Centrului pentru Jurnalism Independent, Ovidiu Nahoi, editor-in-chief RFI, Ovidiu Vanghele, jurnalist al Centrului de Investigaţii Media, şi Mircea Toma, membru CNA, discuţia fiind moderată de jurnalistul TVR Mihai Rădulescu.

Cel de-al doilea panel – ‘Taxa TV: pro sau contra?’ – îi va avea ca invitaţi pe Adrian Ursu, jurnalist Antena 3, Adriana Săftoiu, PDG al TVR, Robert Cristian Schwartz, PDG al SRR, şi Emilian Isăilă, Senior Editor SpotMedia, moderator fiind Emilian Blînda – redactor-şef Radio România Actualităţi.

În cadrul celui de-al treilea panel – ‘Media Freedom Act – prevederi, impact, soluţii pentru media publică din România’ – vor lua cuvântul Dan Constantin, preşedinte UZPR, Orsolya-Eva Borsos, membru CNA, Cristina Guseth, director Freedom House România, şi Răzvan Martin, coordonator programe ActiveWatch, cu Claudia Victoria Nicolae, Director General al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, în rol de moderator.

Prin această dezbatere, Televiziunea Română, Radio România şi AGERPRES urmăresc să contribuie la consolidarea rolului mass-media publice şi la o mai bună înţelegere a provocărilor actuale din domeniu.

Dezbaterea va fi transmisă în direct, online, pe portalul tvrplus.ro şi pe canalul oficial de YouTube al TVR. AGERPRES

