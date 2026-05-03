Astăzi, la mânăstirea Durău din județul Neamț au loc slujbele premergătoare canonizării sfintei cuvioase Mavra de pe Ceahlău

Publicat de Andreea Drilea, 3 mai 2026, 09:34

Astăzi, la mânăstirea Durău din județul Neamț au loc slujbele premergătoare canonizării sfintei cuvioase Mavra de pe Ceahlău.

Aceasta s-a născut la sfârșitul secolului al 17-lea pe Valea Bistriței, iar după ce a fost tunsă în monahism, la Schitul Silvestru din Ceahlău, ea s-a retras în singurătate și asceză pe munte.

A format, în zonă, o obște de ucenice intitulată „Poiana Maicilor”.

Considerată un sihastru al muntelui, Sfânta cuvioasă Mavra era căutată de localnici pentru a le oferi sprijin duhovnicesc și iertare de păcate, a declarat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Lucian Apopei.

Acesta a mai precizat că ziua de 4 Mai va fi Ziua Canonizării Sfintei cuvioase Mavra.

Lucian Apopei: ”Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va fi săvârșită în fața Bisericii Mănăstirii Durău pe o scenă special amenajată deasupra scărilor de acces în sfântul lăcaș. Spre finalul Sfintei Liturghii, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită citirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură. După rostirea unui cuvânt de recunoștință al maicii Stavrofora, Raisia Lungu, stareța mănăstirii Durău, credincioșii se vor putea închina la icoana sfintei cuvioase Mavra de pe Ceahlău.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai)