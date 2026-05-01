Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Ieşean condamnat la 19 ani de închisoare, dat în urmărire internaţională, prins în Italia

Ieşean condamnat la 19 ani de închisoare, dat în urmărire internaţională, prins în Italia

Publicat de Andreea Drilea, 1 mai 2026, 09:58

Un bărbat de 68 de ani, din comuna Rediu, judeţul Iaşi, condamnat la o pedeapsă de 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală şi care era dat în urmărire internaţională, a fost prins în Italia.

”În cursul zilei de 30 aprilie 2026, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul Urmăriri, în cooperare cu autorităţile italiene, a fost depistat şi arestat pe teritoriul Italiei, un bărbat, de 68 de ani, din comuna Rediu, judeţul Iaşi, care era dat în urmărire internaţională (categoria Most Wanted)”, a informat vineri IPJ Iaşi.

Pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat de instanţa de judecată la o pedeapsă de 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală.

Persoana în cauză se află în prezent în custodia autorităţilor italiene, urmând a fi demarate procedurile legale pentru predarea către autorităţile române.

Activităţile au beneficiat de sprijinul unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, iar schimbul de informaţii şi cooperarea s-a realizat prin implicarea Biroului Ataşatului de Afaceri Interne din Italia şi Biroul Sirene România. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
