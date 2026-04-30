Judeţul Bacău intră în stare de alertă în salubrizare

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 17:49

Judeţul Bacău intră în stare de alertă în salubrizare. Decizia a fost luată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, întrucât astăzi expiră contractul cu firma de salubrizare, iar asociaţia care gestionează aceste servicii nu a organizat o licitaţie şi nici nu a desemnat un nou operator.

În consecinţă, în luna mai, până la atribuirea unui nou contract, autorităţile din 65 de localităţi vor trebui să se descurce singure cu colectarea şi gestionarea deşeurilor.

Până la remedierea situaţiei se aplică o serie de măsuri pentru limitarea efectelor lipsei unui operator de salubritate, a explicat preşedinta Consiliului Judeţean Bacău, Ionela-Cristina Breahnă-Pravăţ.

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăţ: Primarii susţin, de cele mai multe ori motivat, că nu pot să se descurce în perioada următoare, întrucât nu deţin nici echipamentele necesare, nici alte elemente de logistică, anumite măsuri sancţionatorii, anumite elemente contravenţionale pe care tot le invocă anumite instituţii ale statului trebuie să fie suspendate şi lucrurile trebuie să fie simplificate, inclusiv cerinţele ADIS, trebuie mult simplificate, astfel încât operatorii să poată realiza continuitatea acestui serviciu de salubrizare pentru cele 65 de UAT-uri din judeţul Bacău.