Ascultă Radio România Iași Live
Botoşani: Fetiţă de doi ani, muşcată de un câine aflat în lesă lângă stăpânul său

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 15:15

Un bărbat din municipiul Dorohoi este cercetat penal după ce câinele lui, pe care îl plimba în lesă, a muşcat o fetiţă de doi ani, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Delia Nenişcu.

Potrivit sursei citate, fetiţa, care era însoţită de mama sa, a fost muşcată de gambă şi a fost transportată la spital.

‘Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Dorohoi efectuează cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane. Din cercetări, a reieşit faptul că la data de 29 aprilie a.c., victima minoră, din municipiul Dorohoi, în timp ce se deplasa împreună cu mama sa, pe o stradă din municipiul Dorohoi, ar fi fost muşcată de un câine de talie medie, care se afla asigurat în lesă, însoţit de stăpân’, a precizat oficialul IPJ Botoşani.

Poliţiştii continuă cercetările într-un dosar privind comiterea infracţiunii de neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane. (Agerpres/ FOTO imagine generata cu AI)

Etichete:
