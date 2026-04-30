Se încheie sezonul de încălzire 2025–2026 la Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 30 aprilie 2026, 08:29

Având în vedere prognoza meteorologică favorabilă și creșterea constantă a temperaturilor exterioare, atât pe timpul zilei, cât și al nopții, societatea Modern Calor S.A. va demara, începând de luni, 04 mai 2026, procedurile de oprire a furnizării energiei termice pentru încălzire în municipiul Botoșani.

Prin această măsură se încheie sezonul de încălzire 2025–2026.

Modern Calor S.A. își reafirmă angajamentul de a continua investițiile și optimizările operaționale, în vederea creșterii eficienței și a calității serviciilor furnizate, astfel încât, în sezonul rece următor, să asigurăm condiții de confort îmbunătățite pentru toți consumatorii.

Furnizarea apei calde menajere va continua fără întreruperi, în parametri normali de funcționare. Pentru sesizări sau intervenții de natură tehnică este disponibil Dispeceratul termic.

