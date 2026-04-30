Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Se încheie sezonul de încălzire 2025–2026 la Botoșani

Se încheie sezonul de încălzire 2025–2026 la Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 30 aprilie 2026, 08:29

Având în vedere prognoza meteorologică favorabilă și creșterea constantă a temperaturilor exterioare, atât pe timpul zilei, cât și al nopții, societatea Modern Calor S.A. va demara, începând de luni, 04 mai 2026, procedurile de oprire a furnizării energiei termice pentru încălzire în municipiul Botoșani.

Prin această măsură se încheie sezonul de încălzire 2025–2026.

Modern Calor S.A. își reafirmă angajamentul de a continua investițiile și optimizările operaționale, în vederea creșterii eficienței și a calității serviciilor furnizate, astfel încât, în sezonul rece următor, să asigurăm condiții de confort îmbunătățite pentru toți consumatorii.

Furnizarea apei calde menajere va continua fără întreruperi, în parametri normali de funcționare. Pentru sesizări sau intervenții de natură tehnică este disponibil Dispeceratul termic.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Prim plan joi, 30 aprilie 2026, 06:03

Numărul paturilor destinate spitalizării continue va fi redus cu 14.000, etapizat, pe parcursul următorilor trei ani, conform unei hotărâri...

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 19:37

Situația de la depozitul de deșeuri din Țuțora este sub control, însă monitorizarea continuă.  O unitate de la ISU Iași rămâne mobilizată...

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 18:52

PSD a făcut azi un apel pentru susţinerea moţiunii de cenzură, adresat în principal liberalilor care nu ar fi de acord să-l sprijine în...

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 17:40

Academicienii Gabriela Marinoschi, Wilhelm Dancă şi Nicolae-Victor Zamfir au fost aleşi, miercuri, vicepreşedinţi ai Academiei Române, de...

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 17:33

Senatul a aprobat, în calitate de prim for sesizat, o propunere legislativă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru apicultori....

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 16:30

Curtea Constituțională a admis, miercuri, sesizările depuse de Alianța pentru Unirea Românilor față de numirile din consiliile de...

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 14:50

Consilierii judeţeni au aprobat miercuri, în şedinţă ordinară, alocarea fondurilor necesare pentru achiziţia de echipamente de înaltă...

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 14:47

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 8–15 mai 2026, cea de-a șasea ediție a evenimentului...

