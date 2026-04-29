Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că sunt diferite scenarii posibile post-moţiune

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că sunt diferite scenarii posibile post-moţiune

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 18:52

PSD a făcut azi un apel pentru susţinerea moţiunii de cenzură, adresat în principal liberalilor care nu ar fi de acord să-l sprijine în continuare pe premier, acuzat că se agaţă cu orice preţ de funcţie.

Social-democraţii insistă pentru o colaborare cu PNL şi cu celelalte partide din coaliţie, după votul asupra moţiunii, fără Ilie Bolojan.

La rândul lor, liberalii îi acuză pe social-democraţi că sunt singurii responsabili de declanşarea crizei politice, pe care ar fi provocat-o din cauza reformelor iniţiate de premier şi îşi reafirmă intenţia de a nu mai face coaliţie cu PSD. Şeful statului a precizat astăzi că sunt diferite scenarii posibile post-moţiune, însă consideră că este important ca situaţia să se stabilizeze cât mai curând.

Alina Stănuţă relatează: România va păstra direcţia pro-occidentală şi după momentul moţiunii de cenzură, spune preşedintele Nicuşor Dan, care dă asigurări că el va acţiona în acest sens. Preşedintele arăta că nu există vreo declaraţie politică din care să reiasă că PSD îşi doreşte un guvern alături de AUR.

Nicuşor Dan: Scenariul este extrem de puţin probabil. Nu există vreo declaraţie din partea PSD-ului care merge spre acest scenariu, dimpotrivă. Eu doresc şi voi acţiona pentru ca România să fie guvernată de forţe pro-occidentale. Iar de suspendare nu cred că e o chestiune serioasă. Suspendarea este un mecanism în care parlamentul şi apoi cetăţenii penalizează preşedintele care încalcă Constituţia, nu suntem deloc acolo.

În cazul în care moţiunea de cenzură va trece în parlament, preşedintele Nicuşor Dan a apreciat că trebuie organizate consultări foarte repede. Este important şi pentru cetăţeni şi pentru pieţele financiare ca România să proiecteze stabilitatea, a mai precizat preşedintele Nicuşor Dan.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Leul s-a depreciat, astăzi în raport cu principalele valute
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 13:45

Leul s-a depreciat, astăzi în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1004 lei, în urcare...

Leul s-a depreciat, astăzi în raport cu principalele valute
Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal, obligaţi să meargă la consiliere psihologică
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 13:26

Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal, obligaţi să meargă la consiliere psihologică

Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal sunt obligaţi să meargă la consiliere psihologică. Cei care nu participă...

Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal, obligaţi să meargă la consiliere psihologică
PSD şi-a retras toţi reprezentanţii din funcţiile politice guvernamentale
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 10:19

PSD şi-a retras toţi reprezentanţii din funcţiile politice guvernamentale

Partidul Social Democrat a anunţat, miercuri, că toţi reprezentanţii săi care ocupau funcţiile de secretar de stat, subsecretar de stat,...

PSD şi-a retras toţi reprezentanţii din funcţiile politice guvernamentale
Motorina s-ar putea scumpi în următoarele zile;unele staţii pot rămâne temporar fără stocuri de carburanţi
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 10:11

Motorina s-ar putea scumpi în următoarele zile;unele staţii pot rămâne temporar fără stocuri de carburanţi

Preţul motorinei ar putea creşte în următoarele zile până la 9,4 – 9,6 lei pe litru, iar unele staţii de alimentare pot rămâne...

Motorina s-ar putea scumpi în următoarele zile;unele staţii pot rămâne temporar fără stocuri de carburanţi
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 07:49

MApN/Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România; mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Tulcea

Noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina au avut loc miercuri dimineaţă în localitatea Ismail, în...

MApN/Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România; mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Tulcea
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 06:32

Informare meteo: Răcire accentuată în toată țara: temperaturi cu până la 12 grade sub normal

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 29 aprilie, ora 09:00 – 02 mai, ora 10:00 Fenomene vizate și zone afectate: conform...

Informare meteo: Răcire accentuată în toată țara: temperaturi cu până la 12 grade sub normal
Naţional marți, 28 aprilie 2026, 18:15

(UPDATE) Moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Bolojan va fi dezbătută şi votată pe 5 mai

Moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Bolojan va fi citită mâine în Parlament, iar dezbaterea şi votul secret sunt programate pentru marţi,...

(UPDATE) Moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Bolojan va fi dezbătută şi votată pe 5 mai
Naţional marți, 28 aprilie 2026, 17:33

O treime din toate cazurile de rujeolă raportate în Europa se înregistrează în România

O treime din toate cazurile de rujeolă raportate în Europa se înregistrează în România, iar acoperirea vaccinală a scăzut la un nivel...

O treime din toate cazurile de rujeolă raportate în Europa se înregistrează în România