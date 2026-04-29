Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că sunt diferite scenarii posibile post-moţiune

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 18:52

PSD a făcut azi un apel pentru susţinerea moţiunii de cenzură, adresat în principal liberalilor care nu ar fi de acord să-l sprijine în continuare pe premier, acuzat că se agaţă cu orice preţ de funcţie.

Social-democraţii insistă pentru o colaborare cu PNL şi cu celelalte partide din coaliţie, după votul asupra moţiunii, fără Ilie Bolojan.

La rândul lor, liberalii îi acuză pe social-democraţi că sunt singurii responsabili de declanşarea crizei politice, pe care ar fi provocat-o din cauza reformelor iniţiate de premier şi îşi reafirmă intenţia de a nu mai face coaliţie cu PSD. Şeful statului a precizat astăzi că sunt diferite scenarii posibile post-moţiune, însă consideră că este important ca situaţia să se stabilizeze cât mai curând.

Alina Stănuţă relatează: România va păstra direcţia pro-occidentală şi după momentul moţiunii de cenzură, spune preşedintele Nicuşor Dan, care dă asigurări că el va acţiona în acest sens. Preşedintele arăta că nu există vreo declaraţie politică din care să reiasă că PSD îşi doreşte un guvern alături de AUR.

Nicuşor Dan: Scenariul este extrem de puţin probabil. Nu există vreo declaraţie din partea PSD-ului care merge spre acest scenariu, dimpotrivă. Eu doresc şi voi acţiona pentru ca România să fie guvernată de forţe pro-occidentale. Iar de suspendare nu cred că e o chestiune serioasă. Suspendarea este un mecanism în care parlamentul şi apoi cetăţenii penalizează preşedintele care încalcă Constituţia, nu suntem deloc acolo.

În cazul în care moţiunea de cenzură va trece în parlament, preşedintele Nicuşor Dan a apreciat că trebuie organizate consultări foarte repede. Este important şi pentru cetăţeni şi pentru pieţele financiare ca România să proiecteze stabilitatea, a mai precizat preşedintele Nicuşor Dan.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)