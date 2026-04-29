MApN/Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România; mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Tulcea

Publicat de Andreea Drilea, 29 aprilie 2026, 07:49

Noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina au avut loc miercuri dimineaţă în localitatea Ismail, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea, locuitorii din zonă fiind avertizaţi prin mesaj RO-ALERT.

Potrivit MApN, în dimineaţa zilei de miercuri, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01:10, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 01:12, mesaj RO-ALERT.

Radarele de la sol au urmărit două grupuri, formate din şapte, respectiv opt drone, care au lovit localitatea Ismail, din Ucraina.

Piloţii aeronavelor F-16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona Ismail.

Nu au fost depistate semnale radar în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la ora 02:40.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea. AGERPRES