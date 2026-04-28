Vremea se răceşte în toată ţara, de miercuri; temperaturi cu până la 12 grade mai scăzute decât ar fi normal

Publicat de Andreea Drilea, 28 aprilie 2026, 10:19

Valorile termice vor fi în scădere în toată ţara, începând de miercuri, iar joi şi vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, cu abateri de 8 – 12 grade faţă de mediile multianuale, potrivit unei informări publicate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Pe parcursul nopţilor, local în jumătatea de nord a ţării şi izolat în rest se va produce brumă.

În intervalul 29 aprilie, ora 9:00 – 2 mai, ora 10:00, vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul şi estul ţării şi prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 10…15 l/mp şi izolat de peste 20 l/mp.

La munte, dar trecător şi în dealurile subcarpatice ale Moldovei şi în estul şi sud-estul Transilvaniei vor fi precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă, măzăriche şi ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă (5…8 cm).

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h.