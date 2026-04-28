Vremea se răceşte în toată ţara, de miercuri; temperaturi cu până la 12 grade mai scăzute decât ar fi normal

Publicat de Andreea Drilea, 28 aprilie 2026, 10:19

Valorile termice vor fi în scădere în toată ţara, începând de miercuri, iar joi şi vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, cu abateri de 8 – 12 grade faţă de mediile multianuale, potrivit unei informări publicate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Pe parcursul nopţilor, local în jumătatea de nord a ţării şi izolat în rest se va produce brumă.

În intervalul 29 aprilie, ora 9:00 – 2 mai, ora 10:00, vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul şi estul ţării şi prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 10…15 l/mp şi izolat de peste 20 l/mp.

La munte, dar trecător şi în dealurile subcarpatice ale Moldovei şi în estul şi sud-estul Transilvaniei vor fi precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă, măzăriche şi ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă (5…8 cm).

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

PSD şi AUR au anunţat că vor iniţia împreună o moţiune de cenzură prin care îşi propun să demită actualul Executiv
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 18:44

PSD şi AUR au anunţat că vor iniţia împreună o moţiune de cenzură prin care îşi propun să demită actualul Executiv

Consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni ale preşedintelui cu foştii parteneri de guvernare nu au dus la o soluţie pentru instabilitatea...

PSD şi AUR au anunţat că vor iniţia împreună o moţiune de cenzură prin care îşi propun să demită actualul Executiv
Titlurile de stat pentru populaţie Fidelis, emise în această lună de Ministerul de Finanţe, sunt tranzacţionate la bursă
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 18:43

Titlurile de stat pentru populaţie Fidelis, emise în această lună de Ministerul de Finanţe, sunt tranzacţionate la bursă

Titlurile de stat pentru populaţie Fidelis emise în această lună de Ministerul de Finanţe sunt tranzacţionate de astăzi la bursă. Statul a...

Titlurile de stat pentru populaţie Fidelis, emise în această lună de Ministerul de Finanţe, sunt tranzacţionate la bursă
Întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor nu a dus la o soluţie
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 18:39

Întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor nu a dus la o soluţie

Mediator între foştii parteneri de coaliţie şi-a propus să fie în continuare şi preşedintele Nicuşor Dan, însă întâlnirea pe care a...

Întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor nu a dus la o soluţie
PSD şi AUR pregătesc demersul unei moţiuni de cenzură
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 11:17

PSD şi AUR pregătesc demersul unei moţiuni de cenzură

Fostul vicepremier Marian Neacşu a anunţat, cu puţin timp în urmă, că PSD va iniţia împreună cu AUR o moţiune de cenzură împotriva...

PSD şi AUR pregătesc demersul unei moţiuni de cenzură
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 10:50

Guvern: Ştefan Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului

Ştefan-Radu Oprea şi-a depus luni demisia din funcţia de secretar general al Guvernului. El va fi înlocuit de Dan Reşitnec, care, până în...

Guvern: Ştefan Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 10:41

Regizorul Laurenţiu Damian – Premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo 2026

Regizorul Laurenţiu Damian va primi Premiul Gopo pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo 2026. Distincţia îi este acordată atât...

Regizorul Laurenţiu Damian – Premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo 2026
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 07:27

Nicuşor Dan are consultări cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE şi PNRR

Preşedintele Nicuşor Dan are consultări, luni, la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE şi PNRR, a...

Nicuşor Dan are consultări cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE şi PNRR
Naţional duminică, 26 aprilie 2026, 11:20

CNIR a scos la licitaţie contractul de supervizare pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a lansat o licitaţie pentru achiziţia serviciilor de supervizare a contractului ‘Drum...

CNIR a scos la licitaţie contractul de supervizare pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ