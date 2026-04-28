„Dor de Basarabia” aduce tradițiile la Iași pe 3 mai. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 28 aprilie 2026, 09:52


Omul care aduce vestea: „Dor de Basarabia”, festival marca ATRAG, 3 mai 2026, la Sala Pașilor Pierduți din Iași.

Dumitrita Mocanu și Veronica Rurac, coordonatori ATRAG, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Mesajul echipei ATRAG:

Festivalul „Dor de Basarabia” – un eveniment al tradiției și culturii basarabene.

Te așteptăm într-o atmosferă folclorică, plină de emoții şi dor. Vei descoperi muzică, dansuri și bucate tradiționale, toate din inima Moldovei. Acestea spun povești, afirmă o identitate şi împrăștie bucurie.

În acelaşi timp, te vom fascina şi cu un workshop culinar, în care vom clădi împreună renumitul desert – „Cuşma lui Guguță”. 

Evenimentul va avea loc: 3 Mai; Sala Pașilor Pierduți, UAIC – Corpul A; Ora 14:00; Intrarea este liberă;

Hai, să împărtăşim dorul şi tradițiile Basarabiei!

