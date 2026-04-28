Desenaton – maraton de desen. Artistul ilustrator Adrian Serghie, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 28 aprilie 2026, 09:44

Desenaton revine! Te-ai înscris? Mai ai timp! 9 mai 2026, la Negru Zi.

Maratonul de desen este la ediția a patra și ne provoacă să ne ascuțim creioanele colorate și nu numai!

Artistul ilustrator Adrian Serghie, în matinal cu Adina Șuhan!

Ce spun organizatorii?

„După 3 ediții organizate în Iași între 2018 și 2019 și o pauză forțată care a durat mai mult decât ne-am fi dorit, maratonul de desen se întoarce în sfârșit.

Detalii eveniment
Data: sâmbătă, 9 mai 2026
Ora: 09:00 – 21:00 (12 ore)
Locație: Negru Zi, Strada Costache Negruzzi nr. 8, Iași

Ce este Desenaton?
Un maraton de desen de 12 ore.
Nu contează dacă ești începător sau profesionist — dacă îți place să desenezi, ești binevenit.
Nu trebuie să stai toate cele 12 ore. Poți lua pauze, poți pleca mai devreme sau poți sta până la final — cum simți.
Este un spațiu relaxat, fără presiune, în care vii să desenezi alături de alți oameni care au aceeași pasiune.

Ce trebuie să aduci
caietul tău de schițe / foi
creioane, pixuri sau ce preferi să folosești
laptop / tabletă (dacă vrei să lucrezi digital)

Vom evita materialele care pot murdări (tempera, acrilice, cărbune, etc.), pentru a proteja spațiul.
Dacă nu știi de unde să începi, vei găsi pe mese foi cu idei și teme de desen.

Participare
Donația minimă recomandată pentru susținerea acestui eveniment este de 100 lei/persoană și se achită la intrarea în locație.
În contul acestei donații vei primi: 1 Croissant cu unt, 1 băutură pe bază de cafea, apă filtrată, 1 carte de colorat SAU 1 bandă desenată realizată de Adrian Serghie.
Pe tot parcursul evenimentului se pot cumpăra din interiorul cafenelei mâncare și băutură pentru a avea energie pe tot parcursul evenimentului. Mâncarea și băuturile din exterior nu sunt permise.
Locurile sunt limitate.

Înscriere
Participarea se face pe bază de înscriere: link formular: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTgJlkUIQwhIgiK7q-ZavB56f3L9rfXX1HMXIOk1nNfzoLKw/viewform

Dacă te înscrii și nu mai poți ajunge, te rog să anunți din timp.

*acest eveniment este destinat adulților și tinerilor ce au minim 12 ani (dar trebuie aduși și luați de către părinți).”

