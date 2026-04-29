Informare meteo: Răcire accentuată în toată țara: temperaturi cu până la 12 grade sub normal
Publicat de Andreea Drilea, 29 aprilie 2026, 06:32 / actualizat: 29 aprilie 2026, 7:35
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 29 aprilie, ora 09:00 – 02 mai, ora 10:00
Începând de miercuri (29 aprilie) valorile termice vor fi în scădere în toată țara, iar joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8…12 grade față de mediile multianuale). Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest se va produce brumă.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).
