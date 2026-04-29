Informare meteo: Răcire accentuată în toată țara: temperaturi cu până la 12 grade sub normal

Publicat de Andreea Drilea, 29 aprilie 2026, 06:32 / actualizat: 29 aprilie 2026, 7:35

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 29 aprilie, ora 09:00 – 02 mai, ora 10:00
Fenomene vizate și zone afectate: conform textului

      Începând de miercuri (29 aprilie) valorile termice vor fi în scădere în toată țara, iar joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8…12 grade față de mediile multianuale). Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest se va produce brumă.
      În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul și estul țării și prin acumulare vor fi cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp.
      La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (5…8 cm).
      Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Vrancea: Prefectul Marius Iorga şi-a înaintat demisia din funcţie
Moţiunea de cenzură urmează să fie depusă astăzi la Parlament (surse)
Moţiunea de cenzură urmează să fie depusă astăzi la Parlament (surse)

Moţiunea de cenzură, iniţiată de PSD împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, urmează să fie depusă marţi, la...

Vremea se răceşte în toată ţara, de miercuri; temperaturi cu până la 12 grade mai scăzute decât ar fi normal
Vremea se răceşte în toată ţara, de miercuri; temperaturi cu până la 12 grade mai scăzute decât ar fi normal

Valorile termice vor fi în scădere în toată ţara, începând de miercuri, iar joi şi vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această...

Miting în Piaţa Victoriei organizat astăzi de Confederaţia Meridian împotriva măsurilor guvernamentale
Miting în Piaţa Victoriei organizat astăzi de Confederaţia Meridian împotriva măsurilor guvernamentale

Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează, marţi, un miting naţional de protest în Piaţa Victoriei, între orele 10:30 –...

ANM: Vreme schimbătoare şi precipitaţii slabe în toate regiunile, în perioada 30 aprilie – 10 mai

Vremea va continua să fie schimbătoare pe parcursul următoarelor două săptămâni, cu intervale mai reci, în special pe timpul nopţilor, dar...

PSD şi AUR au anunţat că vor iniţia împreună o moţiune de cenzură prin care îşi propun să demită actualul Executiv

Consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni ale preşedintelui cu foştii parteneri de guvernare nu au dus la o soluţie pentru instabilitatea...

Titlurile de stat pentru populaţie Fidelis, emise în această lună de Ministerul de Finanţe, sunt tranzacţionate la bursă

Titlurile de stat pentru populaţie Fidelis emise în această lună de Ministerul de Finanţe sunt tranzacţionate de astăzi la bursă. Statul a...

Întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor nu a dus la o soluţie

Mediator între foştii parteneri de coaliţie şi-a propus să fie în continuare şi preşedintele Nicuşor Dan, însă întâlnirea pe care a...

