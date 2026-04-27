Regizorul Laurenţiu Damian – Premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo 2026

Publicat de Andreea Drilea, 27 aprilie 2026, 10:41

Regizorul Laurenţiu Damian va primi Premiul Gopo pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo 2026. Distincţia îi este acordată atât pentru contribuţia sa remarcabilă în cinematografia românească, cât şi pentru rolul esenţial în formarea mai multor generaţii de cineaşti.

Premiul îi va fi înmânat pe 4 mai, la Bucureşti, în cadrul ediţiei aniversare care marchează 20 de ani de la înfiinţarea Premiilor Gopo, potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis, luni, AGERPRES.

Laurenţiu Damian este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică ‘I.L. Caragiale’ şi a debutat în filmul documentar la sfârşitul anilor ’70. Printre primele sale producţii se numără ‘Dezrădăcinare’ (1978), premiat la Festivalul de Film de la Cracovia, şi ‘Cine-verite’ (1980), distins cu Marele Premiu la Festivalul de la Costineşti.

De-a lungul carierei, a realizat numeroase documentare apreciate, precum ‘Pe unde am fost şi am colindat’ (1982), ‘Maria Tănase’ (1990), ‘Eminescu – truda întru cuvânt’ (1993), ‘Căluşarii’ (2002) sau ‘Faust – Drumul clipei’ (2008), acesta din urmă fiind recompensat cu Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film de Artă de la Telc.

Activitatea sa de regizor include şi filme de ficţiune prezente în circuitul internaţional de festivaluri, precum ‘Rămînerea’ (1991), proiectat în secţiunea Panorama a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin şi ‘Drumul câinilor’ (1992), selecţionat la Festivalul de Film de la Cottbus.

În paralel cu activitatea de regizor şi scenarist, Laurenţiu Damian a avut o lungă carieră dedicată învăţământul universitar, în cadrul UNATC ‘I.L. Caragiale’ din Bucureşti, unde a fost de-a lungul timpului profesor, prorector şi preşedinte de senat. Aici a contribuit la formarea mai multor generaţii de regizori ai noului cinema românesc, printre care se numără Hanno Hofer, Cristian Mungiu, Călin Peter Netzer, Cristian Nemescu şi Tudor Giurgiu. În 2003, a devenit doctor ‘Magna cum Laudae’ în cinematografie şi media.

În 2003 publică volumul ‘Filmul documentar. Despre documentar… încă ceva în plus’ pentru care primeşte Premiul UCIN pentru carte de film.

Prin Premiul pentru întreaga activitate, Premiile Gopo marchează contribuţia esenţială a lui Laurenţiu Damian – instituţională, ca autor de film şi ca pedagog – la consolidarea genului documentar şi la succesele notabile ale cinematografiei româneşti din ultimii 20 de ani.

Gala Premiilor Gopo 2026 este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc şi Asociaţia Film şi Cultură Urbană.