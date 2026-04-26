Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Mircea Abrudean: Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi arată că trebuie să rămânem în alertă

Mircea Abrudean: Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi arată că trebuie să rămânem în alertă

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 aprilie 2026, 09:14 / actualizat: 26 aprilie 2026, 10:20

Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi şi a afectat o gospodărie constituie un incident de securitate grav, ce arată că autorităţile române trebuie să rămână în alertă, a afirmat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

‘Protecţia şi siguranţa cetăţenilor României sunt indiscutabile, iar violarea, din nou, a spaţiului aerian românesc de către Rusia este o încălcare a dreptului internaţional. Condamn ferm acţiunile Federaţiei Ruse care generează riscuri la adresa securităţii noastre şi a Flancului Estic’, a scris Mircea Abrudean, duminică, pe Facebook.

El a subliniat că este necesar ca autorităţile naţionale responsabile să ia toate măsurile pentru a întări capacităţile de apărare.

Drona rusească care a căzut la Galaţi a fost detonată sâmbătă, într-o zonă de siguranţă de lângă lacul Brateş, fiind oprită circulaţia autovehiculelor pe DN 26, situat în apropiere, timp de 15 minute, înainte de detonarea controlată efectuată de către autorităţi.

ISU Galaţi a anunţat că în total au fost evacuate în oraş 535 de persoane în perimetrul de lângă locul unde a căzut drona şi de pe străzile din oraş aflate pe traseul pe care a fost derulat transportul special al dispozitivului. (Agerpres/ FOTO IGSU)

Etichete:
Ministrul de Exerne, Oana Ţoiu, l-a convocat pe ambasadorul Federaţiei Ruse, după prăbuşirea dronei în zona municipiului Galaţi
Naţional sâmbătă, 25 aprilie 2026, 12:56

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, l-a convocat pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti ca urmare a prăbuşirii unei drone într-o zonă...

Sindicatele din educaţie critică proiectul noii legi a salarizării unitare
Naţional sâmbătă, 25 aprilie 2026, 09:20

Federaţiile Sindicale din Educaţie FSLI şi Spiru Haret consideră că varianta de proiect a noii legi a salarizării unitare reprezintă o...

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a semnat demisiile miniştrilor PSD şi propunerile de miniştri interimari
Naţional sâmbătă, 25 aprilie 2026, 07:15

Preşedintele Nicuşor Dan a informat, astăzi dimineaţă, că a semnat demisiile miniştrilor PSD şi propunerile de miniştri interimari transmise...

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile; PSD: Premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare
Naţional joi, 23 aprilie 2026, 15:18

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria. Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu,...

Naţional joi, 23 aprilie 2026, 15:13

Nicuşor Dan: Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului, promulgată

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului, act normativ ‘extrem de...

Naţional joi, 23 aprilie 2026, 12:25

Deficitul total al României a scăzut la 7,9% în 2025

Deficitul total al României a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor Eurostat – anunţă premierul Ilie...

Naţional joi, 23 aprilie 2026, 12:22

Miniştrii PSD se retrag din Guvern

Miniştrii Partidului Social Democrat nu vor participa, astăzi, la şedinţa de Guvern. Potrivit unor surse politice, aceştia ar urma să îşi...

Naţional joi, 23 aprilie 2026, 07:51

Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe

Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Gheorghe, martir din secolul al IV-lea, patronul spiritual al Forţelor Terestre Române. Aproape un...

