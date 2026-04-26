Mircea Abrudean: Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi arată că trebuie să rămânem în alertă

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 aprilie 2026, 09:14 / actualizat: 26 aprilie 2026, 10:20

Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi şi a afectat o gospodărie constituie un incident de securitate grav, ce arată că autorităţile române trebuie să rămână în alertă, a afirmat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

‘Protecţia şi siguranţa cetăţenilor României sunt indiscutabile, iar violarea, din nou, a spaţiului aerian românesc de către Rusia este o încălcare a dreptului internaţional. Condamn ferm acţiunile Federaţiei Ruse care generează riscuri la adresa securităţii noastre şi a Flancului Estic’, a scris Mircea Abrudean, duminică, pe Facebook.

El a subliniat că este necesar ca autorităţile naţionale responsabile să ia toate măsurile pentru a întări capacităţile de apărare.

Drona rusească care a căzut la Galaţi a fost detonată sâmbătă, într-o zonă de siguranţă de lângă lacul Brateş, fiind oprită circulaţia autovehiculelor pe DN 26, situat în apropiere, timp de 15 minute, înainte de detonarea controlată efectuată de către autorităţi.

ISU Galaţi a anunţat că în total au fost evacuate în oraş 535 de persoane în perimetrul de lângă locul unde a căzut drona şi de pe străzile din oraş aflate pe traseul pe care a fost derulat transportul special al dispozitivului. (Agerpres/ FOTO IGSU)