Preşedintele Nicuşor Dan condamnă comportamentul iresponsabil al Rusiei, în contextul recentului incident din municipiul Galaţi

Preşedintele Nicuşor Dan condamnă comportamentul iresponsabil al Rusiei, în contextul recentului incident din municipiul Galaţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 aprilie 2026, 16:47

Preşedintele Nicuşor Dan condamnă ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei, care provoacă incidente precum drona căzută azi-noapte la Galaţi, ceea ce – spune el – demonstrează lipsa de respect faţă de normele de drept internaţional şi pune în pericol siguranţa cetăţenilor României, stat membru al NATO.

Preşedintele remarcă faptul că este primul incident în care proprietăţi româneşti au fost efectiv avariate, un prag pe care, spune el, îl privim cu toată seriozitatea.

Şeful statul precizează că instituţiile responsabile au acţionat corect şi coordonat, reuşind să minimize riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească ce a pătruns pe teritoriul României dinspre Ucraina. România nu este parte la conflict şi, totuşi, consecinţele lui se resimt, generează provocări şi vulnerabilităţi ce trebuie tratate cu maximă seriozitate – transmite Nicuşor Dan într-un comunicat în care adaugă că sprijinul acordat Ucrainei încă din prima zi a războiului provocat de Rusia a fost şi rămâne o decizie corectă, în acord cu valorile şi interesele noastre, iar acest lucru trebuie reafirmat cu tărie de la toate nivelurile statului pentru a spulbera orice urmă de îndoială a unor cetăţeni. Ca stat membru NATO şi al Uniunii Europene, România participă activ la eforturile de întărire a securităţii comune, iar incidentul de azi-noapte subliniază necesitatea accelerării programelor de înzestrare şi modernizare a armatei, pentru care planul de achiziţii SAFE este esenţial – mai subliniază şeful statului.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile; PSD: Premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare
Naţional joi, 23 aprilie 2026, 15:18

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile; PSD: Premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria. Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu,...

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile; PSD: Premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare
Nicuşor Dan: Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului, promulgată
Naţional joi, 23 aprilie 2026, 15:13

Nicuşor Dan: Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului, promulgată

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului, act normativ ‘extrem de...

Nicuşor Dan: Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului, promulgată
Deficitul total al României a scăzut la 7,9% în 2025
Naţional joi, 23 aprilie 2026, 12:25

Deficitul total al României a scăzut la 7,9% în 2025

Deficitul total al României a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor Eurostat – anunţă premierul Ilie...

Deficitul total al României a scăzut la 7,9% în 2025
Miniştrii PSD se retrag din Guvern
Naţional joi, 23 aprilie 2026, 12:22

Miniştrii PSD se retrag din Guvern

Miniştrii Partidului Social Democrat nu vor participa, astăzi, la şedinţa de Guvern. Potrivit unor surse politice, aceştia ar urma să îşi...

Miniştrii PSD se retrag din Guvern
Naţional joi, 23 aprilie 2026, 07:51

Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe

Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Gheorghe, martir din secolul al IV-lea, patronul spiritual al Forţelor Terestre Române. Aproape un...

Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe
Naţional miercuri, 22 aprilie 2026, 12:23

Peste 1.000 de localități sunt în deficit de medici de familie: mortalitatea infantilă în rural este mult mai mare decât cea din mediul urban

Peste 1.000 de localități sunt în deficit de medici de familie: mortalitatea infantilă în rural este mult mai mare decât cea din mediul urban...

Peste 1.000 de localități sunt în deficit de medici de familie: mortalitatea infantilă în rural este mult mai mare decât cea din mediul urban
Naţional miercuri, 22 aprilie 2026, 12:00

1 din 4 români spune că nu-și permite un stil de viață sănătos, într-o țară aflată pe locul 3 în UE la decese prevenibile

1 din 4 români spune că nu-și permite un stil de viață sănătos, într-o țară aflată pe locul 3 în UE la decese prevenibile Prevenția în...

1 din 4 români spune că nu-și permite un stil de viață sănătos, într-o țară aflată pe locul 3 în UE la decese prevenibile
Naţional miercuri, 22 aprilie 2026, 11:05

Președintele Nicușor Dan a început, astăzi, la Cotroceni, discuțiile cu liderii PNL.

Preşedintele Nicuşor Dan a început, miercuri, la Cotroceni, discuţiile cu liderii PNL, în contextul consultărilor cu reprezentanţii coaliţiei...

Președintele Nicușor Dan a început, astăzi, la Cotroceni, discuțiile cu liderii PNL.