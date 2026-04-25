Preşedintele Nicuşor Dan condamnă comportamentul iresponsabil al Rusiei, în contextul recentului incident din municipiul Galaţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 aprilie 2026, 16:47

Preşedintele Nicuşor Dan condamnă ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei, care provoacă incidente precum drona căzută azi-noapte la Galaţi, ceea ce – spune el – demonstrează lipsa de respect faţă de normele de drept internaţional şi pune în pericol siguranţa cetăţenilor României, stat membru al NATO.

Preşedintele remarcă faptul că este primul incident în care proprietăţi româneşti au fost efectiv avariate, un prag pe care, spune el, îl privim cu toată seriozitatea.

Şeful statul precizează că instituţiile responsabile au acţionat corect şi coordonat, reuşind să minimize riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească ce a pătruns pe teritoriul României dinspre Ucraina. România nu este parte la conflict şi, totuşi, consecinţele lui se resimt, generează provocări şi vulnerabilităţi ce trebuie tratate cu maximă seriozitate – transmite Nicuşor Dan într-un comunicat în care adaugă că sprijinul acordat Ucrainei încă din prima zi a războiului provocat de Rusia a fost şi rămâne o decizie corectă, în acord cu valorile şi interesele noastre, iar acest lucru trebuie reafirmat cu tărie de la toate nivelurile statului pentru a spulbera orice urmă de îndoială a unor cetăţeni. Ca stat membru NATO şi al Uniunii Europene, România participă activ la eforturile de întărire a securităţii comune, iar incidentul de azi-noapte subliniază necesitatea accelerării programelor de înzestrare şi modernizare a armatei, pentru care planul de achiziţii SAFE este esenţial – mai subliniază şeful statului.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)