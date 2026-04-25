(AUDIO) Târgul Național al Firmelor de Exercițiu „Pași spre succes”, organizat la UAIC Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 aprilie 2026, 12:45

În Sala Pașilor Pierduți a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” se desfășoară, astăzi, Târgul Național al Firmelor de Exercițiu, ”Pași spre succes”, un eveniment tradițional organizat de Colegiul Economic Administrativ nr. 1 din Iași, ajuns la a 12-a ediție.

Sunt prezente 77 de firme de exercițiu din 18 județe ale țării, toate create de elevi de la colegii și licee cu profil economic și tehnic.

Târgul le oferă elevilor oportunitatea de a-și dezvolta spiritul antreprenorial și de a-și prezenta ideile de afaceri într-un cadru competitiv, după cum a declarat Gabriela Țiplic, directorul Colegiului Economic Administrativ nr. 1 din Iași, organizatorul manifestării.

Gabriela Țiplic: Târgul firmelor de exercițiu este, pentru elevi, locul în care aceștia își exersează spiritul antreprenorial, își prezintă ideile, își susțin proiectele, comunică, tranzacționează, negociază și își evidențiază, confirmă competențele pe care trebuie să le aibă orice tânăr în societatea actuală, pentru a avea un parcurs reușit. La actuala ediție a Târgului Național al Firmelor de Exercițiu avem 77 de firme de exercițiu, din 18 județe din țară, la toate cele 9 secțiuni ale concursului.

Elevii participanți la Târgul Național al Firmelor de Exercițiu de la Iași spun că acest eveniment reprezintă o oportunitate de a-și exersa abilitățile de antreprenori.

Andreea Daraban: Voi ce firmă reprezentați?

Elev: „Shark art”, suntem o firmă de exercițiu ce prestează servicii de închiriere a carturilor. Ne ocupăm cu telemetria biometrică, realitatea augmentată și inovația de karting 3.0. Andreea Daraban: De la ce colegiu sunteți? Elev: Colegiul Costin C. Kirițescu din București. Andreea Daraban: E prima dată când participați la un astfel de eveniment? Elev: Nu, este a treia oară. Am participat în București la un concurs și la un alt concurs în Baia Mare și am luat premii destul de mari și acolo. Andreea Daraban: Cum v-a venit ideea aceasta? De ce pe direcția aceasta de carturi? Elev: Deoarece tinerii din ziua de astăzi sunt foarte pasionați de condus, ne dorim să-i învățăm cât mai multe reflexe defensive și sunt foarte interesați de divertismentul din ziua de astăzi și așa ne-am propus să-i distrăm.

Târgul Național al Firmelor de Exercițiu, ”Pași spre succes” de la Iași se va încheia cu festivitatea de premiere programată la ora 15:30. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)