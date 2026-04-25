Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a semnat demisiile miniştrilor PSD şi propunerile de miniştri interimari

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 aprilie 2026, 07:15 / actualizat: 25 aprilie 2026, 9:06

Preşedintele Nicuşor Dan a informat, astăzi dimineaţă, că a semnat demisiile miniştrilor PSD şi propunerile de miniştri interimari transmise de către Guvern.

‘Am semnat aseară demisiile miniştrilor social-democraţi şi propunerile de miniştri interimari, transmise de către Guvern’, a anunţat şeful statului, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

‘Aceste propuneri au venit joi seara (…). Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete. În drum spre avion o să fac o mică verificare şi dacă totul e în regulă, le voi semna’, a afirmat, vineri, şeful statului, în conferinţa de presă de la finalul Consiliului European informal.

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, s-au retras astfel din Executivul condus de preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

Premierul a anunţat numele membrilor Cabinetului care vor prelua ministerele de la care au demisionat social-democraţii, menţionând că le trimite preşedintelui Nicuşor Dan.

Aceştia sunt:

* Ministerul Muncii – Dragoş Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene

* Ministerul Sănătăţii – Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării

* Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna (UDMR), vicepremier

* Ministerul Justiţiei – Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne

* Ministerul Energiei – Ilie Bolojan, premier

* Ministerul Transporturilor – Radu Miruţă (USR), ministrul Apărării şi vicepremier

* Vicepremier pe postul care a fost deţinut de Marian Neacşu – Oana Gheorghiu, vicepremier.

