Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile; PSD: Premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare

23 aprilie 2026, 15:18


Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, s-au retras astfel din Cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan.

Într-un comunicat de presă, PSD a anunţat că demisiile miniştrilor social-democraţi reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan.

‘Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcţia de conducere a Guvernului României. Potrivit Constituţiei, niciun grup şi nicio persoană nu pot exercita suveranitatea naţională în nume propriu, contrar voinţei parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere şi democratice. Totodată, menţinerea în fruntea unui guvern nefuncţional, lipsit de o majoritate parlamentară, constituie o abordare profund iresponsabilă, cu implicaţii negative asupra economiei naţionale’, se arată într-un comunicat al Partidului Social Democrat, transmis joi AGERPRES.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat, după şedinţa Executivului, că prim-ministrul Ilie Bolojan a mulţumit pentru colaborare miniştrilor PSD, care nu au fost prezenţi la reuniune, în special vicepremierului Marian Neacşu, şi a cerut ca angajaţii din ministere să fie păstraţi sau eliberaţi din funcţii exclusiv pe competenţă şi nu pe criterii politice.

Procedura legală prevede ca, după ce demisiile sunt depuse şi înregistrate la Cancelaria premierului, împreună cu propunerile de interimari acestea să fie transmise la Palatul Cotroceni, în vederea emiterii decretelor de revocare, respectiv, de numire în funcţie.

(Sursa Agerpres/ Foto arhiva radioiasi)

