Prima pagină » Știri » Tezaur cu brățări dacice din argint descoperit în Pădurea Darabani din județul Botoșani

23 aprilie 2026, 15:56

Sute de obiecte din argint, datând din perioade cuprinse între secolele I î.Hr. și III d Hr., au fost descoperite de un pasionat de arheologie în Pădurea din Darabani, județul Botoșani.

Cele aproape 600 de monede, 6 brățări de origine dacică, inele sigilare medievale și fibule, împreună cu vasul de argint în care erau depozitate au fost predate autorităților.

Este cel mai important tezaur descoperit în zonă, după cum a declarat directorul Muzeului Județean Botoșani, Aurel Melniciuc. Obiectele descoperite urmează să fie trimise Muzeului Național al României pentru expertiză, a precizat Aurel Melniciuc:

Județul Botoșani are numeroase situri arheologice după cum a declarat Dănuț Huțu, directorul Direcției Județene pentru Cultură Botoșani.

Botoșăneanul care a făcut descoperirea va primi o recompensă, după ce obiectele găsite vor fi evaluate.

Autoritățile recomandă celor care găsesc astfel de vestigii să le lase la fața locului și să anunțe direct autoritățile, fără să intervină asupra obiectelor, pentru a nu pierde informații importante necesare expertizei, a mai transmis corespondenta noastră, Gina Poenaru.

 

(Sursa/ Foto Gina Poenaru) 
