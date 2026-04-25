Duminică, 26 aprilie: COD PORTOCALIU de intensificări puternice ale vântului în toate județele din Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 aprilie 2026, 10:10

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 26 aprilie, ora 09:00 – 26 aprilie, ora 21:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

Pe parcursul zilei de duminică (26 aprilie), vântul se va intensifica la început în nord, apoi și în restul regiunii. În zonele joase de relief vor fi rafale de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h.



COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 26 aprilie, ora 12:00 – 26 aprilie, ora 18:00

Fenomen vizate: intensificări puternice ale vântului

Zone avertizate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea

În intervalul menționat, în județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și în zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70…90 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 26 aprilie, ora 12:00 – 26 aprilie, ora 21:00

Fenomen vizate: intensificări puternice ale vântului

Zone avertizate: Carpații Orientali la altitudini mai mari de 1600 m

În zona montană, la altitudini mai mari de 1600 m, temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu

viteze la rafală de 100…120 km/h.

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 26 aprilie, ora 21:00 – 27 aprilie, ora 02:00

În intervalul menționat, în zona montană înaltă, vântul va mai avea intensificări, cu rafalele în general de

45…60 km/h.