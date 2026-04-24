(FOTO/ VIDEO) Accident grav în Iași: Autoturism căzut de pe Pasarela Bucium
Publicat de Gabriela Rotaru, 24 aprilie 2026, 11:36
UPDATE ora 11:55 – Din nefericire, șoferița a murit.
Un grav accident rutier s-a produs astăzi în municipiul Iași, în zona Pasarelei Bucium.
Un autoturism a fost implicat într-o coliziune cu un camion, în urma căreia a căzut de pe pasarelă.
Din primele informații, o femeie este încarcerată în mașină. Victima este inconștientă.
La locul accidentului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă.
De asemenea, intervin o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj de prim ajutor. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)